أردوغان يعلن اعتزامه المشاركة بقمة الناتو في بروكسل وإجراء محادثات حول الأزمة في أوكرانيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، اعتزامه المشاركة في قمة زعماء الناتو في بروكسل وإجراء محادثات على هامشها حول الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الرئيس التركي مع نظيره البولندي أندريه دودا، عقب لقائهما في العاصمة أنقرة، حيث أشار أردوغان إلى أنه "تم تبادل وجهات النظر مع دودا بشكل مفصل بشأن تطورات الحرب بين روسيا وأكرانيا، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين تركيا وبولندا الحليفتين في حلف شمال الأطلسي-الناتو".

ولفت أردوغان إلى أنه "يعتزم المشاركة في قمة الناتو التي ستعقد في 24 آذار/مارس الجاري ببروكسل، حيث ستتاح فرصة استكمال المباحثات مع نظيره البولندي، سيما وأن الحرب مستمرة بين روسيا وأوكرانيا".

وأضاف أن "القمة ستتيح إمكانية التقييم مجددا لما يمكن فعله والخطوات التي يمكن أن يقدم عليها البلدان الحليفان بهذا الشأن".

المصدر:يونيوز