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دمشق: الدول المعادية لسوريا أعجز من أن تفرض أي شروط أو إملاءات على السوريين

أكدت سورية أن الدول المعادية لها التي مني مشروعها الإرهابي بهزيمة مدوية أعجز من أن تفرض أي شروط أو إملاءات على السوريين وهي السبب الأساسي في معاناة السوريين جراء الإرهاب والإجراءات القسرية أحادية الجانب اللامشروعة.
رمز الخبر: ۶۴۴۴۲
تأريخ النشر: 17 March 2022

أكد مصدر رسمي الخارجية السورية أن "احد عشر عاما انقضت على العدوان الإرهابي المدعوم من الولايات المتحدة الامريكية والدول الغربية على سوريا والذي كان هدفه الأساسي عرقلة نهضة سورية الحضارية والاقتصادية والاجتماعية وتدمير منجزاتها وبناها التحتية إضافة إلى سفك دماء عدد كبير من زهرة شباب سورية المدافعين عن كرامتها وسيادتها ووحدتها أرضاً وشعباً".

أضاف المصدر في تصريح اليوم الاربعاء، "رغم فشل المؤامرة على سوريا وترنح المشروع المعادي والهزيمة التي ألحقها بواسل الجيش العربي السوري بالمجموعات الإرهابية ومشغليها إلا أن الدول المتآمرة على سورية لاتزال تعيش في أوهام مؤامراتها في انفصال تام عن الواقع".

وتابع قائلا: "إن من سفك دماء السوريين ودمر منجزاتهم ويستمر في سرقة ثرواتهم وتشجيع الميليشيات الانفصالية على المس بوحدة سورية يتحمل المسؤولية الأادبية والسياسية والأخلاقية والجنائية عن ذلك".

وتحدث المصدر قائلا: "الدول المعادية لسوريا التي مني مشروعها الإرهابي بهزيمة مدوية أعجز من أن تفرض أي شروط أو إملاءات على السوريين".

وعن أحداث أوكرانيا، أكد المصدر: "التدخل الأمريكي والغربي السافر في أوكرانيا أظهر مسؤوليتهم عما يجري فيها خلال الأيام الماضية لخدمة مصالحهم الضيقة ورغبتهم في الهيمنة على مقدرات العالم".

المصدر:يونيوز

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