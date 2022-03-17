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زيلينسكي أمام الكونغرس يطالب واشنطن بتقديم مزيد من الدعم العسكري

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، الولايات المتحدة بتقديم مزيد من الدعم العسكري لبلاده لمواجهة الهجوم الروسي.
رمز الخبر: ۶۴۴۳۳
تأريخ النشر: 16 March 2022

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بتقديم مزيد من الدعم العسكري لبلاده لمواجهة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

جاد ذلك خلال كلمة ألقاها زيلينسكي عبر الإنترنت، أمام الكونغرس الأمريكي، بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال: "تقديم المزيد من المساعدات العسكرية يساعد على حماية مجالنا الجوي"، مشيرا أن موسكو "حولت سماء أوكرانيا لمصدر لهلاك الآلاف".

ودعا زيلينسكي واشنطن لتكثيف العقوبات المفروضة على روسيا لردعها عن عمليتها العسكرية، بما يشمل سحب كل الأعمال الأمريكية منها.

وفي السياق، شبه زيلينسكي الرعب الذي يشعر به الأوكرانيون جراء الهجوم الروسي بـ"هجمات بيرل هاربور و11 أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة".

وتابع: "هذا رعب لم تشهده أوروبا، ولم يشاهد منذ 80 عاما".

وأردف الرئيس الأوكراني: "مستذكرا الغارة الجوية التي دفعت الولايات المتحدة إلى دخول الحرب العالمية الثانية "تذكروا بيرل هاربور، صباح 7 ديسمبر/كانون الأول1941 عندما جعلت الطائرات التي هاجمتكم السماء سوداء".

واستدرك زيلينسكي: "تذكروا 11 سبتمبر 2001 عندما حاول الشر تحويل مدنكم وأراضيكم المستقلة إلى ساحات قتال. بلدنا يشهد الأمر نفسه كل يوم".

وتوجه زيلينسكي إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن قائلا: "أن تكون قائد العالم هو أن تكون قائد السلام".

وتقدم واشنطن دعما عسكريا لكييف لكنها ترفض التدخل بفرض منطقة حظر طيران في سماء أوكرانيا، خشية أن يتحول الصراع إلى مواجهة مباشرة مع روسيا.

المصدر:يونيوز

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