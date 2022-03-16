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وزارة الدفاع: مسيّرة روسية هجومية من نوع "اينوخوديتس" تدمر رتلًا من المدرعات الأوكرانية

نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لتدمير رتل من المدرعات والمعدات العسكرية الآلية التابعة للقوات الأوكرانية، بضربة جوية من طائرة بدون طيار من نوع " اينوخوديتس"، دون ان تحدد مكان العملية.
رمز الخبر: ۶۴۳۹۷
تأريخ النشر: 16 March 2022

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاربعاء، تدمير رتل من المدرعات والمعدات العسكرية الآلية تابع للقوات الأوكرانية بضربة جوية من طائرة بدون طيار من نوع " اينوخوديتس".

ونشرت وزارة الدفاع مشاهد للعملية دون أن تحدد مكانها.

وبحسب الوزارة فإن القدرة الاستيعابية للمسيّرة هي 300 كغ، وتستطيع التحليق على ارتفاع 7.5 كيلومترات، والوصول إلى سرعات تصل إلى مائتي كيلومتر في الساعة، كما انها قادرة على تغطية شعاع يصل الى 300 كيلومتر.

وكان روسيا قد أعلنت في وقت سابق، تطوير صاروخ جوي جديد موجه مضاد للدبابات"كورنيت –د"، والذي تم إطلاقه أول مرة من طائرات بدون طيار من طراز "اينوخوديتس" و"فوربوست" و"التيوس".

ويصل مدى الصاروخ إلى عشرة كيلومترات وهو قادر على إصابة المركبات المدرعة الثقيلة، والأهداف الجوية منخفضة الارتفاع وقليلة السرعة.

المصدر:يونيوز

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