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النظام السعودي يتقمّص كذباً دور الحاكم الاسلامي وهو في الواقع يخدم الاستكبار والصهيونية

وصرح الموقع الاعلامي الرسمي لـ "اية الله نوري همداني"، ان "سماحته اعرب عن بالغ الحزن والاسى بعد تلقي خبر استشهاد عشرات الابرياء على يد نظام ال سعود الارهابي".
رمز الخبر: ۶۴۳۹۰
تأريخ النشر: 15 March 2022

اكد المرجع الديني "اية الله نوري همداني" ان النظام الحاكم في السعودية يدير الحروب المفتعلة اليوم ضد المسلمين في اليمن وسوريا والعراق ولبنان؛ ونوه الى ان النظام السعودي يتقمص كذبا دور الحاكم الاسلامي وهو في الواقع يخدم الاستكبار والصهيونية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في بيان ادانة صادر عن المرجع الديني "اية الله نوري همداني"، ضد جريمة الاعدامات الجماعية التي نفذها النظام السعودي مؤخرا بحق العشرات من الابرياء القابعين في سجونه.

وصرح الموقع الاعلامي الرسمي لـ "اية الله نوري همداني"، ان "سماحته اعرب عن بالغ الحزن والاسى بعد تلقي خبر استشهاد عشرات الابرياء على يد نظام ال سعود الارهابي".

واضاف: "ان هذا النظام الذي يتقمص كذبا دور الحاكم الاسلامي وخادم الحرمين الشريفين، هو في الواقع يخدم الاستكبار والصهيونية ويدير فعلا الحروب ضد الشعوب الاسلامية في اليمن وسوريا والعراق ولبنان؛ وقد سخّر عائداته من صفقات النفط والغاز لقتل المسلمين لانه مازال يعيش الافكار الجاهلية".

واعرب المرجع الديني عن اسفه حيال صمت المنظمات الاسلامية وحقوق الانسان على جرائم النظام السعودي؛ مبينا ان هذا الموقف كشف اكثر فاكثر عن عدم جدوائية تلك المنظمات. وقدم سماحته بهذه المناسبة المؤلمة، العزاء الى مقام الامام المنتظر (عج) وجميع المسلمين ولاسيما العوائل المظلومة لهؤلاء الشهداء الابرار.

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