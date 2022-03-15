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المستشار الثقافي الايراني: أقول للشعب اللبناني مازلنا وسنبقى معكم كما كنا دائماً

رمز الخبر: ۶۴۳۸۰
تأريخ النشر: 14 March 2022

أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت، وبرعاية وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، لقاءً تكريمياً وداعياً للمستشار الثقافي الايراني في لبنان الدكتور عباس خامه يار، ذلك تكليلاً للمسيرة الثقافية الزاخرة، وتوثيقاً للجهود المباركة، في مد جسور التبادل الثقافي بين لبنان وإيران، وعرفاناً بالدور الكبير الذي أداه في هذا الصدد.

الحاضرون في اللقاء أكدوا أن "الدكتور عباس خامة يار، أمضى عدة سنوات في متابعة مهماته الدبلوماسية والثقافية في لبنان لتطوير العلاقات اللبنانية – الإيرانية، الثقافية والفكرية والدبلوماسية والحضارية، ودعم المقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني".

وأوضح الحاضرون "أنه وعلى الرغم أن ولاية الدكتور خامة يار، أتت في ظروف صعبة اقتصاديا وسياسيا وصحيا التي شهدها لبنان خلال السنتين الأخيرتين بسبب جائحة كورونا، فقد نجح في تطوير العلاقات لثنائية والعمل الثقافي، من خلال الانتقال الى العالم الافتراضي عبر المنصات الإلكترونية، إضافة للنشاطاته الثقافية والحوارية في مختلف المناطق اللبنانية، حيث كان حريصا على التواصل مع جميع المكونات اللبنانية بدون أي تحفظ".

وفي حديثه ليونيوز، وجه المستشار الثقافي الايراني في لبنان عباس خامه يار، رسالة إلى الشعب اللبناني، قال فيها "مازلنا وسنبقى معكم كما كنا بالثقافة والفن والجامعة، تاريخنا مشترك، علاقاتنا الثقافية قديمة ولا تنقطع مع إنتهاء عمل الأشخاص، بل هي علاقات سياسة وإستراتيجية تنتهجها الجمهورية الإسلامية في إيران".

ووجه الدكتور عباس خامه يار، تحية للشعب اللبناني الذي تعاون معه على مدى سنوات اقامته في لبنان، في إنتاج هذا العمل الثقافي الرائد. وأمل "أن تشكل العلاقة اللبنانية الإيرانية التي تأسست خلال السنوات الماضية، قدوة لكل البلاد العربية".

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