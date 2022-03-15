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بينيت يعلن الموافقة على إقامة بؤرة استيطانية في النقب المحتل

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت أن كيانه يستعد لاستيعاب قادمين جدد من اوكرانيا، ذلك بموجب "قانون العودة"، وقال إن على الكيان توفير المساكن المناسبة، والتربية والتعليم لهم.
رمز الخبر: ۶۴۳۷۴
تأريخ النشر: 14 March 2022

وأشار بينيت في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، إلى أن الكيان قام بإنشاء مستشفى ميداني للجرحى الأوكرانيين في اوكرانيا، ذلك بالتعاون بين وزارتي الصحة والخارجية الصهيونيتين.

كما اعلن بينيت أن "الحكومة قررت إنشاء مدينة كسيف لصالح السكان من اليهود الأرثوذكس، مما سيخفف من أزمة السكن الوخيمة التي يشهدها مجتمع اليهود الأرثوذكس".

وكان وزير الإستيطان الصهيوني زئيف إلكين، ووزيرة الداخلية أييليت شاكيد، قد اقترحا إقامة مدينة حريدية في النقب باسم "كسيف"، في منطقة بلدة عراد، حيث ستقام هذه المدينة الإستيطانية في أراضي تل عراد وضواحي بلدة كسيفة العربية، ذلك بهدف منع توسع بلدات ومدن عربية ومحاصرتها.

ورغم أن عدد سكان المستوطنات الصهيونية في النقب قليل نسبيا، باستثناء مدينة بئر السبع، إلا أن مخطط "كسيف" يقضي ببناء 20 ألف وحدة استيطانية من أجل "إسكان ما بين 100 ألف و125 ألف حريدي فيها".

المصدر:يونيوز

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