الأمين العام للأمم المتحدة: مئات الآلاف من الأوكرانيين بحاجة إلى مساعدات طارئة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن هناك مئات الآلاف من الأوكرانيين بحاجة إلى مساعدات طارئة، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على ممرات آمنة لدخول المساعدات.

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن هناك مئات الآلاف من الأوكرانيين بحاجة إلى مساعدات طارئة، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على ممرات آمنة لدخول المساعدات.

وكتب غوتيريش، في تغريدة على "تويتر"، مساء الأحد أن "هناك مئات الآلاف من الأشخاص في أوكرانيا بحاجة إلى مساعدة طارئة".

وأضاف أنه "يعتبر تزويد المستشفيات بالمعدات الطبية أولوية ملحة. أناشد أن تكون الممرات مفتوحة وأن تبقى آمنة حتى يتمكن الناس من الحصول على المساعدة المنقذة للحياة والهروب إلى بر الأمان".

هذا وتواصل القوات الروسية منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عمليتها العسكرية في اوكرانيا وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.

المصدر:يونيوز