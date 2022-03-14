النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۵۳مشاهدات
‍ پ

مجلس الشورى: الغاء الحظر جزئياً أو على الورق فقط لا يخدم مصالحنا الوطنية

اكد بيان لمجلس الشورى الاسلامي الايراني ان "الغاء الحظر جزئياً أو على الورق فقط لا يخدم مصالحنا الوطنية"، مطالبا بأن تكون الضمانات حقيقية بالإضافة إلى كونها قانونية.
رمز الخبر: ۶۴۳۴۴
تأريخ النشر: 13 March 2022

ودعا البيان الذي وقعه 160 من نواب مجلس الشورى الاسلامي اليوم الأحد في ختام الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي، فریق التفاوض الایراني الى الحفاظ على الموارد الوطنية والمطالبات الأساسية والخطوط الحمراء دون تضييع الوقت.

ودعا البيان فريق التفاوض الایراني الی "ألا يقيد نفسه بالمواعيد النهائية المصطنعة للغرب في المفاوضات الحالية بفيينا وأن يتابع قضیة الحفاظ على الموارد الوطنية والمطالبات الأساسية والتزام بالخطوط الحمراء دون تضييع الوقت"، مؤكدا انه "لا ينبغي تلبية طلب الولايات المتحدة لخفض أسعار النفط دون تحقق مطالب إيران المشروعة في ظل الاوضاع الراهنة التي زادت فيها الأزمات من حاجة الغرب لإمدادات الطاقة الإيرانية".

وطالب البیان فريق التفاوض ببذل "الجهد للحصول على ضمانات اقتصادية وفنية وسياسية كافية من الولايات المتحدة لضمان عدم تكرار انسحابها من الاتفاق النووي"، مشددین على أن "الحفاظ على العناصر الأساسية لبرنامج إيران النووي في داخل البلاد هو أقوى ضمان بعدم تكرار الخطأ الأمريكي."

کما أکد نواب مجلس الشورى الاسلامي ضرورة متابعة قضية التعويض عن الاضرار التي ألحقتها الولايات المتحدة بمعيشة الشعب الإيراني.

وختم البيان: يجب أن يكون الغاء الحظر شاملاً وفعالاً، مشددین على ان الغاء الحظر جزئياً أو على ورقة فقط لا يخدم مصالحنا الوطنية.

وطالب بأن تكون الضمانات "حقيقية بالإضافة إلى كونها قانونية ولا یمکن القبول بالادلة التي تطرح لعدم الغاء الحظر عن بعض القضایا، بذریعة انها لیست لها طابع نووي".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مفهوم: بناء الثقة
جدل أوروبي واسع: الناتو لم يلتزم باتفاقه مع روسيا
وزير الثقافة والإرشاد: السيد حسن نصرالله هو من الشخصيات الكبرى في العالم الإسلامي
تكرار أي عمل شرير سيواجه رداً قاسياً ومدمراً
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة: الولايات المتحدة تعمل بشتى الطرق لضرب المقاومة
قيادي فلسطيني: قرار قصف مقر الموساد قرار استراتيجي له ما بعده
وقفة احتجاجية امام السفارة السعودية في لندن تنديدا بإعدام الرياض لعشرات الناشطين
لجان المقاومة في فلسطين: الكيان الصهيوني كيان هش ولا تلجمه إلا المقاومة الحقيقية
مشاهد من محيط مقر الموساد في اربيل الذي استهدفته صوارخ الحرس الثوري الدقيقية
شمخاني: الاعتماد على الشرق والغرب لا يوفر حقوق وامن الشعب الايراني
خطيب زادة: الاعدام والعنف المنفلت ليسا السبيل لحل الازمات المصطنعة ذاتيا
الشيخ الكعبي يبارك الرد الإيراني في أربيل على جرائم الصهاينة المتكررة
اطلاق القمر الصناعي "نور" من مظاهر الاقتدار الوطني
اعادة قراءة تصريحات قائدة الثورة عقب امطار معقل الصهاينة بصواريخ الحرس الثوري
أين كنتم حينما قصف الأمريكي والصهيوني القوات العراقية ومخازن الأسلحة
حزب الله يدين اعدام السعودية لـ 81 شخضا: جريمة نكراء جديدة تُضاف للسجل الإجرامي لهذا النظام الإرهابي القاتل
انفوغراف: نتائج الحصار النفطي على اليمن
مجلس وحدة المسلمين يدين بشدة اعدام السعودية لـ 81 مواطناً ومقيماً: مذبحة جماعية تكشف فظاعة الإرهاب السعودي
مسيرات شعبية في السنابس تنديدًا بإعدام السلطات السعودية مجموعة من شبان القطيف المعتقلين
تنديد واسع بجريمة الإعدامات الجماعية التي نفّذتها السلطات السعودية بحق عشرات المعتقلين
الجيش الروسي يستهدف قاعدة عسكرية عند الحدود مع بولندا يضم مدربين من الناتو
مؤتمر لدار الإفتاء في بغداد رفضًا للتطبيع ودعمًا للقضية الفلسطينية
تشاووش أوغلو يواصل لقاءاته الثنائية في منتدى أنطاليا الدبلوماسي لبحث المستجدات الدولية
وزارة حقوق الإنسان: جرائم الإعدامات الجماعية بالسعودية حدثت بغطاء أمريكي
سلطات كييف تعلن ترتيبًا لفتح 14 ممرًا إنسانيًا من مدن أوكرانية محاصرة
الطوارئ الروسية تسلم أكثر من 330 طناً من المساعدات الإنسانية لسكان دونباس خلال يومين
زيلينسكي: روسيا خسرت آلافًا من جنودها ومعداتها وشحنات المساعدات اقتربت من ​ماريوبول​
عسكريون روس يقومون بتسليم مساعدات إنسانية للمناطق السكنية في ضواحي كييف
الجيش الروسي يدمر مركز قيادة تابع للقوات الأوكرانية بقذيفة موجّهة
الولايات المتحدة تسلم المغرب نظامين استشفائيين ميدانيين للتصدي لجائحة كورونا