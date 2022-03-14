مجلس الشورى: الغاء الحظر جزئياً أو على الورق فقط لا يخدم مصالحنا الوطنية

اكد بيان لمجلس الشورى الاسلامي الايراني ان "الغاء الحظر جزئياً أو على الورق فقط لا يخدم مصالحنا الوطنية"، مطالبا بأن تكون الضمانات حقيقية بالإضافة إلى كونها قانونية.

ودعا البيان الذي وقعه 160 من نواب مجلس الشورى الاسلامي اليوم الأحد في ختام الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي، فریق التفاوض الایراني الى الحفاظ على الموارد الوطنية والمطالبات الأساسية والخطوط الحمراء دون تضييع الوقت.

ودعا البيان فريق التفاوض الایراني الی "ألا يقيد نفسه بالمواعيد النهائية المصطنعة للغرب في المفاوضات الحالية بفيينا وأن يتابع قضیة الحفاظ على الموارد الوطنية والمطالبات الأساسية والتزام بالخطوط الحمراء دون تضييع الوقت"، مؤكدا انه "لا ينبغي تلبية طلب الولايات المتحدة لخفض أسعار النفط دون تحقق مطالب إيران المشروعة في ظل الاوضاع الراهنة التي زادت فيها الأزمات من حاجة الغرب لإمدادات الطاقة الإيرانية".

وطالب البیان فريق التفاوض ببذل "الجهد للحصول على ضمانات اقتصادية وفنية وسياسية كافية من الولايات المتحدة لضمان عدم تكرار انسحابها من الاتفاق النووي"، مشددین على أن "الحفاظ على العناصر الأساسية لبرنامج إيران النووي في داخل البلاد هو أقوى ضمان بعدم تكرار الخطأ الأمريكي."

کما أکد نواب مجلس الشورى الاسلامي ضرورة متابعة قضية التعويض عن الاضرار التي ألحقتها الولايات المتحدة بمعيشة الشعب الإيراني.

وختم البيان: يجب أن يكون الغاء الحظر شاملاً وفعالاً، مشددین على ان الغاء الحظر جزئياً أو على ورقة فقط لا يخدم مصالحنا الوطنية.

وطالب بأن تكون الضمانات "حقيقية بالإضافة إلى كونها قانونية ولا یمکن القبول بالادلة التي تطرح لعدم الغاء الحظر عن بعض القضایا، بذریعة انها لیست لها طابع نووي".

المصدر:يونيوز