تشييع عدد من الشهداء ممن سقطوا في كمين إرهابيي داعش في البادية قبل أيام

يتربصُ إرهابيو داعش بحافلةٍ للجيشْ السوري في الباديةِ الشرقيةِ لحمص فيرتقي شهداءُ و جرحى.. يشيَّعُ الشهداء إلى مثواهُم الأخيرْ ويتوعّدُ الجيشُ بالقصاصِ العادلِ.

فلولُ التنظيمْ التكفيري لا تزالُ حبيسةَ اوكارِها في مغر الصحراءِ شرقَ تدمر وصولاً إلى تجمّعِ الركبانْ في التنف حيث يَنشطُ الإرهابيون بزرعِ الكمائنِ تحتَ جنحِ الظلامِ والعودةِ إلى جحورِهِم في ستارٍ منه.

الإرهابُ الداعشي في رعايةِ الإحتلالِ الأمريكي، باتَ الأمرُ بالنسبةِ للجيشِ السوري بديهيةٌ مقرونةٌ بالكثيرِ من الدلائلِ، لكنَّ الجيشَ السوريَ الذي استأصلَ داعش في أوجِ قوتِها لن يكونَ عاجزاً عن استئصالِ فلولِها مهما امتدَت اليدُ الأمريكيةُ لمساعدتِها.

وكانت قد تعرضت حافلة مبيت للجيش السوري لكمين غادر من مجموعات داعش الإرهابية المختبئة في المغر المنتشرة في الصحراء.

الكمين اسقط شهداء وجرحى في صفوف الجيش السوري في محاولة من ارهابيي داعش لزعزعة استقرار المنطقة، التي دمر فيها الجيش وحلفائه التنظيم الارهابي ويتابع ملاحقته لمن يختبئ منهم في اوكار صحراء حمص الشرقية.

المصدر:يونيوز