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الكاظمي يترأس اجتماعاً طارئاً بشأن استهداف أربيل ويطلب توضيحاً من الجانب الإيراني عن القصف

عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الأحد، اجتماعاً طارئاً برئاسة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، للبحث في الهجمات الصاروخية التي استهدفت أربيل امس.
رمز الخبر: ۶۴۳۳۷
تأريخ النشر: 13 March 2022

طالب المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الأحد، الجانب الإيراني بتقديم توضيح صريح حول القصف الصاروخي على أربيل.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد اجتماعاً استثنائياً، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، للبحث في الاعتداء الذي استهدف مدينة أربيل فجر اليوم، وتسبّب في وقوع خسائر، وترويع سكّان المدينة".

وأكد المجلس بحسب البيان، أن "الاعتداء بالصواريخ الذي انطلق من الأراضي الإيرانية واستهدف مدينة أربيل العراقية يعدّ اعتداءً على مبدأ حسن الجوار بين العراق وإيران، والعلاقة التأريخية التي تربط شعبي البلدين الجارين، فضلاً عن كونه انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية".

وبيّن المجلس أن "العراق سبق أن أعلن رفضه انتهاك سيادته واستخدام أراضيه لتصفية الحسابات بين الدول والجهات"، مشدداً على "موقف العراق برفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار".

وأشار إلى أن "العراق طلب عبر المنافذ الدبلوماسية توضيحات صريحة وواضحة من الجانب الإيراني، وهو ينتظر موقفاً من القيادة السياسية الإيرانية في رفض الاعتداء"، مؤكدا "الاستمرار بالانعقاد لدراسة التطورات، وبحث الآليات الكفيلة بحماية أمن العراق وسيادته".

وفي سياق متصل، استدعت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأحد، السفير الإيراني ببغداد، فيما سلمته مذكرة احتجاج الحكومة العراقية على خلفية استهداف أربيل.

المصدر:يونيوز

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