محافظ أربيل يعلن سقوط عدة صواريخ على محافظة أربيل

أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، سقوط عدة صواريخ على محافظة أربيلن فيما أشارت مصادر محلية الى إن "الانفجارات كانت قرب القنصلية الامريكية الجديدة الواقعة على طريق اربيل - مصيف صلاح الدين"،

أفادت مصادر عراقية بسماع دوي انفجارات عنيفة في محافظة أربيل عاصمة منطقة كردستان العراق.

وأشارت المصادر الى أن معلومات أولية تحدثت عن تعرض القنصلية الأمريكية في المدينة لقصف عنيف.

وأعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، سقوط عدة صواريخ على محافظة أربيل.

وقال خوشناو في تصريحات صحفية إن "عدة صواريخ سقطت على مدينة اربيل"، مؤكدًا "عدم معرفة الجهة المستهدفة سواء كانت القنصلية الأمريكية أو المطار".

وأشار الى أن "القوات الأمنية على أتم الاستعداد".

وبحسب مصادر محلية، فإن "الانفجارات كانت قرب القنصلية الامريكية الجديدة الواقعة على طريق اربيل - مصيف صلاح الدين"، لافتةً الى ان "القوات الامنية تنتشر عند موقع الانفجارات".

المصدر:يونيوز