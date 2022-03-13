حسين يلتقي رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية ومدير عام شركة يوروسبيس على هامش منتدى أنطاليا

على هامش أعمال مُنتدى أنطاليا الدبلوماسيّ، التقى وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، كلاًّ من رئيس هيئة الصناعات الدفاعيَّة التركيَّة، ومدير عام شركة يوروسبيس.

التقى وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، برئيس هيئة الصناعات الدفاعيَّة التركيَّة إسماعيل ديمير، ومدير عام شركة يوروسبيس، تيميل كوتيل، على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسيّ.

وبحث الجانبان خلال اللقاء وفق بيان للخارجية العراقية، سُبُل تعزيز التعاون العسكريِّ بين البلدين، وآليَّات رفع مُستوى الدعم للعراق في مرحلة ما بعد القضاء على عصابات داعش الإرهابيَّة.

وتضمن اللقاء أيضاً تعريفاً عن "أحدث المنتجات والتكنولوجيا المتطورة في مجال الصناعات الدفاعيّة وغيرها، وبحث إمكانية تعاون البلدين مستقبلاً في عدة مجالات".

من جانبه، أكّد رئيس هيئة الصناعات الدفاعيَّة التركيَّة استعدادهم للمساهمة في تطوير التصنيع الدفاعيّ، مُضيفاً "نحن على أتمِّ الاستعداد للتعاون والتنسيق معكم في هذا المجال لتعزيز التعاون وتقوية العلاقات الثنائيَّة المتينة بين البلدين الجارين".

المصدر:يونيوز