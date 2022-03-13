معرض حول مظلومية الشعب اليمني والإعلام المقاوم في جامعة صنعاء

نظّم طلاب كلية اللغات بجامعة صنعاء، فعالية ومعرضًا مفتوحًا شمل لغات متعددة من بينها الانجليزية والفارسية والألمانية والفرنسية، لتوضيح حقيقة الحرب على اليمن وما يشهده من جرائم خلال السنوات السبع الماضية.

وتناول المعرض عدداً من المواضيع المتصلة بالإعلام الحر المقاوم في العالم العربي والاسلامي، ودوره في مساندة القضية اليمنية في مواجهة حرب التحالف السعودي وانتهاكاته خلال السنوات الماضية.

وقال علي الجلال، وهو أحد المنظمين للمعرض إن" الفعالية هي أكاديمية وعلمية بحتة، وتناولت القضايا المتعلقة بالعدوان على اليمن، ومواضيع مختلفة تتناول ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان"، مشيرًا الى أن المعرض تضمن عددًا من الصور باللغات المتعددة الإنجليزية والفارسية والفرنسية وغيرها، لإبراز معاناة اليمنيين بطريقة أكاديمية منظمة ذات صلة بالواقع" .

وأضاف الجلال أن" المعرض تمحور كذلك حول إعلام وقنوات المقاومة وكيف أظهرت مظلومية اليم ، من خلال المواضيع التي تناولت معاناة اليمنيين كالحصار وغيره".

من جانبه قال الأكاديمي بجامعة صنعاء يحيى عبيد إن " هذه الفعالية تقيمها جامعة صنعاء لإظهار مهارات الطلاب الذين يتعلمون اللغات المختلفة، إضافة إلى عرض ما يمارسه التحالف السعودي من حرب وحصار على الشعب اليمني وقصف وتجويع"، لافتًا إلى أن المعرض يشمل عدة أجنحة تكشف بشاعة العدوان على اليمن، من الناحية الاقتصادية والحصار".

المصدر:يونيوز