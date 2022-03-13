النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۵مشاهدات
‍ پ

معرض حول مظلومية الشعب اليمني والإعلام المقاوم في جامعة صنعاء

نظّم طلاب كلية اللغات بجامعة صنعاء، فعالية ومعرضًا مفتوحًا شمل لغات متعددة من بينها الانجليزية والفارسية والألمانية والفرنسية، لتوضيح حقيقة الحرب على اليمن وما يشهده من جرائم خلال السنوات السبع الماضية.
رمز الخبر: ۶۴۲۷۵
تأريخ النشر: 12 March 2022

وتناول المعرض عدداً من المواضيع المتصلة بالإعلام الحر المقاوم في العالم العربي والاسلامي، ودوره في مساندة القضية اليمنية في مواجهة حرب التحالف السعودي وانتهاكاته خلال السنوات الماضية.

وقال علي الجلال، وهو أحد المنظمين للمعرض إن" الفعالية هي أكاديمية وعلمية بحتة، وتناولت القضايا المتعلقة بالعدوان على اليمن، ومواضيع مختلفة تتناول ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان"، مشيرًا الى أن المعرض تضمن عددًا من الصور باللغات المتعددة الإنجليزية والفارسية والفرنسية وغيرها، لإبراز معاناة اليمنيين بطريقة أكاديمية منظمة ذات صلة بالواقع" .

وأضاف الجلال أن" المعرض تمحور كذلك حول إعلام وقنوات المقاومة وكيف أظهرت مظلومية اليم ، من خلال المواضيع التي تناولت معاناة اليمنيين كالحصار وغيره".

من جانبه قال الأكاديمي بجامعة صنعاء يحيى عبيد إن " هذه الفعالية تقيمها جامعة صنعاء لإظهار مهارات الطلاب الذين يتعلمون اللغات المختلفة، إضافة إلى عرض ما يمارسه التحالف السعودي من حرب وحصار على الشعب اليمني وقصف وتجويع"، لافتًا إلى أن المعرض يشمل عدة أجنحة تكشف بشاعة العدوان على اليمن، من الناحية الاقتصادية والحصار".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
السيسي: نقدر التعاون المثمر والمتنامي مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ
جولة في أسواق مديرية خب والشعف بعد تحريرها من قوى التحالف السعودي
الملك يقيم مأدبة غداء على شرف رئيس الوزراء الموريتاني
حسين يلتقي رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية ومدير عام شركة يوروسبيس على هامش منتدى أنطاليا
معرض حول مظلومية الشعب اليمني والإعلام المقاوم في جامعة صنعاء
وزير خارجية بغداد يؤكد لنظيره الفنزويلي أهمية تضافر جهود الدول المنتجة للنفط لمواجهة التحديات
ماكرون وشولتس يدعوان بوتين إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا ورفع الحصار عن ماريوبول
نأمل بدء عملية السلام فعليا وإسرائيل مكان مناسب لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار
لبنان المقاوم سيبقى مرفوع الرأس وعلى أميركا أن تيأس من لبنان الخاضع
منظمة ADHRB تناشد مجلس حقوق الانسان للضغط على البحرين للإفراج الفوري عن الدكتور السنكيس
وزارة الدفاع تعلن السيطرة على مناطق جديدة وإسقاط عدة طائرات أوكرانية
نائب إيرلندية أمام الاتحاد الاوروبي: تمييز الكتلة بحق اللاجئين يتغير بحسب عرق وجنسية اللاجئ
الرباط ونواكشوط توقعان على اتفاقية تعاون بين البلدين
في رسالة الى الأوروبيين .. البرلمان ينشر فيديو مزيفًا يصور قصفًا روسيًا يستهدف باريس
السيسي يؤكد دعم مصر لـ"الأونروا" لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 12-03-2022
مصادر استخباراتية عراقیة تكشف اسم خليفة "داعش"الجديد
البخيتي: لن تتوقف عن استهداف المنشآت النفطية للعدوان حتى رفع الحصار
الدفاع الروسية تنشر مشاهد لقصف مدرعة أوكرانية بقذيفة مدفعية موجهة بالليزر
وزير النفط: صادراتنا النفطية ازدادت في اصعب ظروف الحظر
وزارة الدفاع تعلن السيطرة على مناطق جديدة وإسقاط عدة طائرات أوكرانية
الخطوط الجوية التركية تلغي 407 رحلات في إسطنبول بسبب سوء الاحوال الجوية
الحركة الأسيرة تدعو الأسرى للاستعداد للمعركة الاستراتيجية المرتقبة
لبنان المقاوم سيبقى مرفوع الرأس وعلى أميركا أن تيأس من لبنان الخاضع
السلطات تُعلن إعدام81 شخصاً بتهمة "التورط في الإرهاب"
زعيمة هونغ كونغ: لم نتجاوز ذروة كورونا حتى الآن
نائبة الرئيس الأميركي: سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو
منتدى أنطاليا.. الناتو يهدد بزيادة الضغط على روسيا بالعقوبات
منظمة ADHRB تناشد مجلس حقوق الانسان للضغط على البحرين للإفراج الفوري عن الدكتور السنكيس
ضربات جوية استهدفت مقار لداعش في كركوك