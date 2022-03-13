النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۵۳مشاهدات
‍ پ

وزير الخارجية العراقي: بدء المحادثات بين ايران والسعودية في بغداد الاربعاء القادم

أعلن وزير الخارجية العراقي، يوم السبت، ان المحادثات بين ايران والسعودية ستعقد يوم الاربعاء من الاسبوع الجاري في بغداد.
رمز الخبر: ۶۴۲۵۴
تأريخ النشر: 12 March 2022

وفي حديثه خلال مؤتمر انطاليا، أعلن فؤاد حسين أن الجولة الخامسة من المحادثات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية ستعقد يوم الاربعاء القادم في العاصمة العراقية بغداد.
وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، قد أعلن قبل ايام عن احتمال عقد الجولة الخامسة من المفاوضات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وفي تصريح له، قال بن فرحان، ان السعودية تنتظر الجولة الخامسة من المفاوضات مع ايران، رغم انه لم يتحقق أي تقدم أساسي لحد الآن.
وفي حوار مع "فايننشيال تايمز" قال فيصل بن فرحان، ان الرياض تدرس حاليا منح ترخيص لإيران لاستئناف فتح قنصليتها في مدينة جدة، مضيفا أن المفاوضات لم تحقق تقدما كافيا لإحياء العلاقات الدبلواسية بشكل كامل، الشيء الذي ترغب به ايران، حسب ادعاء هذا المسؤول.
وكانت الجولة الاخيرة من المفاوضات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية قد عقدت في 21 أيلول/سبتمبر الماضي.

المصدر:فارس 

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
السيسي: نقدر التعاون المثمر والمتنامي مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ
جولة في أسواق مديرية خب والشعف بعد تحريرها من قوى التحالف السعودي
الملك يقيم مأدبة غداء على شرف رئيس الوزراء الموريتاني
حسين يلتقي رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية ومدير عام شركة يوروسبيس على هامش منتدى أنطاليا
معرض حول مظلومية الشعب اليمني والإعلام المقاوم في جامعة صنعاء
وزير خارجية بغداد يؤكد لنظيره الفنزويلي أهمية تضافر جهود الدول المنتجة للنفط لمواجهة التحديات
ماكرون وشولتس يدعوان بوتين إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا ورفع الحصار عن ماريوبول
نأمل بدء عملية السلام فعليا وإسرائيل مكان مناسب لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار
لبنان المقاوم سيبقى مرفوع الرأس وعلى أميركا أن تيأس من لبنان الخاضع
منظمة ADHRB تناشد مجلس حقوق الانسان للضغط على البحرين للإفراج الفوري عن الدكتور السنكيس
وزارة الدفاع تعلن السيطرة على مناطق جديدة وإسقاط عدة طائرات أوكرانية
نائب إيرلندية أمام الاتحاد الاوروبي: تمييز الكتلة بحق اللاجئين يتغير بحسب عرق وجنسية اللاجئ
الرباط ونواكشوط توقعان على اتفاقية تعاون بين البلدين
في رسالة الى الأوروبيين .. البرلمان ينشر فيديو مزيفًا يصور قصفًا روسيًا يستهدف باريس
السيسي يؤكد دعم مصر لـ"الأونروا" لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 12-03-2022
مصادر استخباراتية عراقیة تكشف اسم خليفة "داعش"الجديد
البخيتي: لن تتوقف عن استهداف المنشآت النفطية للعدوان حتى رفع الحصار
الدفاع الروسية تنشر مشاهد لقصف مدرعة أوكرانية بقذيفة مدفعية موجهة بالليزر
وزير النفط: صادراتنا النفطية ازدادت في اصعب ظروف الحظر
وزارة الدفاع تعلن السيطرة على مناطق جديدة وإسقاط عدة طائرات أوكرانية
الخطوط الجوية التركية تلغي 407 رحلات في إسطنبول بسبب سوء الاحوال الجوية
الحركة الأسيرة تدعو الأسرى للاستعداد للمعركة الاستراتيجية المرتقبة
لبنان المقاوم سيبقى مرفوع الرأس وعلى أميركا أن تيأس من لبنان الخاضع
السلطات تُعلن إعدام81 شخصاً بتهمة "التورط في الإرهاب"
زعيمة هونغ كونغ: لم نتجاوز ذروة كورونا حتى الآن
نائبة الرئيس الأميركي: سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو
منتدى أنطاليا.. الناتو يهدد بزيادة الضغط على روسيا بالعقوبات
منظمة ADHRB تناشد مجلس حقوق الانسان للضغط على البحرين للإفراج الفوري عن الدكتور السنكيس
ضربات جوية استهدفت مقار لداعش في كركوك