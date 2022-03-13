وزير الخارجية العراقي: بدء المحادثات بين ايران والسعودية في بغداد الاربعاء القادم

وفي حديثه خلال مؤتمر انطاليا، أعلن فؤاد حسين أن الجولة الخامسة من المحادثات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية ستعقد يوم الاربعاء القادم في العاصمة العراقية بغداد.

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، قد أعلن قبل ايام عن احتمال عقد الجولة الخامسة من المفاوضات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي تصريح له، قال بن فرحان، ان السعودية تنتظر الجولة الخامسة من المفاوضات مع ايران، رغم انه لم يتحقق أي تقدم أساسي لحد الآن.

وفي حوار مع "فايننشيال تايمز" قال فيصل بن فرحان، ان الرياض تدرس حاليا منح ترخيص لإيران لاستئناف فتح قنصليتها في مدينة جدة، مضيفا أن المفاوضات لم تحقق تقدما كافيا لإحياء العلاقات الدبلواسية بشكل كامل، الشيء الذي ترغب به ايران، حسب ادعاء هذا المسؤول.

وكانت الجولة الاخيرة من المفاوضات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية قد عقدت في 21 أيلول/سبتمبر الماضي.

المصدر:فارس