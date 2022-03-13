إغارات للجيش واللجان الشعبية على مواقع لمسلحي الجيش السعودي في عسير وجيزان

وزع الإعلام الحربي مشاهد لعملية عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية، أدت الى إسقاط تابعة طائرة لقوى التحالف السعودي في جبهات ما وراء الحدود.

وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لعملية لسلاح الجو اليمني لإسقاط طائرة تجسسية في جبهات ما وراء الحدود.

ونفّذت القوات اليمنية عمليات إغارة على موقع تابع لمسلحي الجيش السعودي في جبهة الربوعة بعسير والتي انطلقت من تبة عدن بعد تمشيطها وعدد من المواقع بالأسلحة الثقيلة، انتهت بالسيطرة على الموقع.

الى ذلك، أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة تجسسية في أجواء الربوعة، بسلاح لم يُكشف عنه.

وفي قطاع جيزان نفذ مقاتلو الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على مواقع لمسلحي الجيش السعودي ومنها اقتحام تبة المعروض، تمكنوا خلالها من اختراق تحصينات المسلحين والوصول إلى ثكناتهم.

وقد رصدت عدسة الإعلام الحربي عمليتي إغارة للجيش واللجان الشعبية على مواقع مسلحي الجيش السعودي في محوري عسير وجيزان حيث تمكنوا من إسقاط الطائرة التجسسية.

المصدر: قناة المسيرة.