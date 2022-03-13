الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمواجهة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة إذا لزم الأمر

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​، اليوم السبت، أن العلاقات بين ​روسيا​ و​الناتو​ وصلت إلى نقطة الصفر، فيما تدرس روسيا حاليا الرد على عقوبات ​الاتحاد الأوروبي​ عليها.

وأشارت الخارجية الروسية في بيان، إلى أن "الاتحاد الأوروبي يضع نفسه في زاوية عبر فرض العقوبات علينا، وسيكون من الصعب خروجه منها"، لافتةً إلى أن "موسكو مستعدة لمواجهة قوية مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة إذا لزم الأمر".

وأفادت الخارجية بأن "الغرب بفرضه عقوبات علينا يحد من فرصه للخروج من الركود الذي سببته جائحة كورونا"، مضيفةً أنه "لا يمكن الحديث عن أي حوار مع الناتو في ظل إستمراره بتزويد ​أوكرانيا​ بالأسلحة الفتاكة، والرد على العقوبات الغربية لن يكون بالضرورة بالمثل".

ولفتت الى أن العقوبات الغربية ضد روسيا تشكل ضربة للاقتصاد العالمي والأنظمة اللوجستية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية سكان دونباس شرق اوكرانيا.

المصدر:يونيوز