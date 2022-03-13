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المجلس الوطني يختتم دورته الخامسة بالمصادقة على العديد من القرارات الإقتصادية

اختتم المجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية بالصين، دورته الخامسة الجمعة، بحضور القادة الصينيون وذلك في قاعة الشعب الكبرى في بكين.
رمز الخبر: ۶۴۲۲۴
تأريخ النشر: 12 March 2022

وترأس الرئيس التنفيذي للهيئة لي تشان شو، الاجتماع الذي حضره 2758 نائبا بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، حيث صوت المشرعون لتبني قرار حول تعديل القانون العضوي لمجالس نواب الشعب المحلية والحكومات الشعبية المحلية. وقع الرئيس شي جين بينغ قرارا رئاسيا لنشر هذا القرار.

وتبنى الاجتماع قرارا حول حصة وانتخاب نواب المجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، طريقة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لانتخاب نوابها للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، كذلك طريقة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة. ومن المقرر استكمال انتخاب النواب في يناير 2023، وفقا للقرار.

وصدق المشرعون على تقرير عمل الحكومة وتقارير عمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ومحكمة الشعب العليا ونيابة الشعب العليا. كما صدقوا على تقرير حول تطبيق خطة 2021 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية ومسودة خطة لعام 2022، وكذلك خطة 2022.

وصدقوا أيضا على تقرير حول تنفيذ الميزانيات المركزية والمحلية لعام 2021 ومسودة الميزانيات المركزية والمحلية لعام 2022، وصدقوا على الميزانية المركزية لعام 2022. قال لي تشان شو في الاجتماع، إن الدورة السنوية استكملت أجندتها بنجاح.

دعا لي إلى بذل الجهود لدراسة وتطبيق أفكار شي المهمة بشأن تعزيز نظام مجالس النواب الشعبية وتحسينه، وتعزيز القيادة الشاملة للحزب الشيوعي الصيني، وإعطاء الدور الكامل لنظام المجالس الشعبية، بصفتها مؤسسة مهمة لممارسة ديمقراطية العملية الكاملة الشعبية. كما دعا إلى القيام بأفعال ملموسة لتمهيد الطريق للمؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني.

المصدر:يونيوز

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