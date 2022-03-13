أعمال بناء محطة الفضاء الصينية "تيانقونغ" في المدار تمضي بشكل مطرد

تمضي أعمال البناء بالوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية "تيانقونغ" بشكل مطرد، وفقا لما ذكرت وكالة الفضاء المأهول الصينية أمس الجمعة.

وأضافت الوكالة أن "جميع رواد فضاء المهمة "شنتشو-13" الذين يعملون بالمشروع حاليا هم في حالة جيدة، مشيرة إلى أنهم يخططون للعودة إلى الأرض في أبريل القادم".

وأوضحت الوكالة أنه "تم التحقق من التكنولوجيات الرئيسية لبناء محطة الفضاء، ويجري حاليا إعداد المهام التالية لتحقيق تقدم قوي، وتم إختيار أفراد الطاقم الذين سيقومون بتنفيذ مهمتين مأهولتين أخريين خلال مرحلة البناء، حيث يخضعون للتدريب حاليا".

ويعد بناء محطة فضاء لمهام مأهولة واسعة النطاق وطويلة الأجل هو الخطوة الثالثة في إستراتيجية التطوير المؤلفة من ثلاثة مراحل لمشروع الرحلات الفضائية الصينية المأهولة.

ومنذ عام 2021، أجرت البلاد بنجاح خمس رحلات فضائية ناجحة في مرحلة التحقق من التكنولوجيا الرئيسية لمشروعها للرحلات الفضائية المأهولة.

وفي عام 2022، تخطط الصين لإطلاق الوحدتين التجريبيتين "ونتيان" و "منغتيان"، مركبة الفضاء المأهولة ومركبة الشحن للمهمة "شنتشو".

وستكمل الصين أيضا بناء محطتها الفضائية في المدار وستقوم ببناء مختبر فضائي وطني يعمل بشكل مستقر في المدار، وفقا لوكالة الفضاء المأهول الصينية.

ومن جهة أخرى، تواصل الصين بحوثها بشأن التكنولوجيات الرئيسية لمشروع هبوط بشري على القمر.

المصدر:يونيوز