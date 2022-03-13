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نظام "بيدو" الصيني يدخل مرحلة جديدة من الخدمات المستقرة والتطور السريع

أفاد مكتب الصين للملاحة عبر الأقمار الصناعية أمس الجمعة أن نظام "بيدو" الصيني للملاحة عبر الأقمار الصناعية (بي دي أس) قد دخل مرحلة جديدة من الخدمات المستقرة المستدامة والتطور السريع.
رمز الخبر: ۶۴۲۰۷
تأريخ النشر: 12 March 2022

وقال المكتب إن نظام بي دي أس-3، وفقا لمقاييس النظام العالمي للرصد والتقييم المستمرين، يظهر مؤشر أداء متقدما في تقديم الخدمات العالمية لتحديد المواقع والملاحة والتوقيت (بي إن تي)، مع أداء أكثر تميزا في منطقة آسيا-المحيط الهادئ.

وأضاف المكتب أنه حسبما هو مخطط له، سيطلق مشروع "بي دي أس" أقمارا صناعية جديدة ويعزز استقرار النظام وموثوقيته بشكل أبعد، ويقوم بتجارب تقنية جديدة والتحقق منها لضمان التحديث المستمر للنظام.

وفي 31 تموز/يوليو عام 2020، دشنت الصين رسميا نظام "بي دي أس"، لتفتح نظام "بي دي أس-3" الجديد للمستخدمين العالميين.

ومنذ ذلك الحين، يلتزم نظام "بي دي أس" بتوفير خدمات عالية الجودة للمستخدمين العالميين. وفي الوقت نفسه، يقوم النظام بشكل مستمر بتعزيز أدائه وتوسيع أنماط التطبيق مع ضمان التشغيل المستقر على مدار الساعة، حسب المكتب.

ويمكن لنظام "بي دي أس" تقديم خدمات منوعة ووظائف قوية. وعلى مستوى العالم، يمكن للنظام تقديم خدمات تحديد المواقع، و "بي إن تي"، واتصالات الرسائل الدولية، وخدمات البحوث والإنقاذ الدولية. وفي منطقة آسيا-المحيط الهادئ، تشمل خدمات النظام اتصالات الرسائل القصيرة الإقليمية، وتحديد المواقع بدقة، والتعزيز القائم على الأقمار الصناعية والتعزيز القائم على الأرض.

المصدر:يونيوز

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