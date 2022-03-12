النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۸مشاهدات
‍ پ

الأسهم الأوروبية تقفز أكثر من 2% بفضل تقدم محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

قفزت الأسهم الأوروبية بأكثر من 2% بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة على وشك تحقيق ثاني مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة، في ظل التحسن الكبير فى معنويات المخاطرة فى أسواق المال العالمية، بفضل إحراز تقدم إيجابي فى محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا على حسب تصريحات الرئيسي الروسي.
رمز الخبر: ۶۴۱۸۸
تأريخ النشر: 11 March 2022

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المناقشات مع أوكرانيا اتخذت منحي إيجابيا، مع إحراز المزيد من الانفراج حول البنود محل الخلاف بين البلدين.

وارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 2.1%، وأنهى المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 1.7%، بعدما حقق فى الجلسة السابقة ارتفاعا بنسبة 4.7% مرتدا بقوة من مستوى 405.61 نقطة الأدنى منذ شباط/فبراير 2021.

ويعد المكسب المحقق فى جلسة يوم الأربعاء هو الأفضل لمؤشر أوروبا الرئيسي منذ آذار/مارس 2020، بعد تحسن معنويات المخاطرة على نطاق كبير فى معظم أسواق المال العالمية.

وارتفع مؤشر ستوكس أوروبا على نطاق واسع بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة في أخر جلسات الأسبوع، على وشك تحقيق ثاني مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

وتصدر قطاع السفر والترفيه، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا، مع ارتفاع بحوالي 3.5%، بفضل توقعات إيجابية حول أداء القطاع على مدار العام.

وأحرزت المحادثات بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا يوم الخميس فى مدينة أنطاليا التركية تقدما ضئيلاً، فيما يبدو نحو إنهاء الحرب التي دخلت أسبوعها الثالث على التوالي.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
البخيتي: لن تتوقف عن استهداف المنشآت النفطية للعدوان حتى رفع الحصار
باشاغا: بعكس حكومة الدبيبة.. يمكننا إجراء الانتخابات في ليبيا
'أكسيوس': 'بينت' عرض على زيلينسكي قبول مطالب الروس و'الاستسلام'
وزارة الدفاع: أكثر من 2.6 مليون شخص في أوكرانيا يودّون الذهاب إلى روسيا للاحتماء
تونس تشارك في المعرض الدولي للصناعات الغذائية في طوكيو
لقاء بين اردوغان وستولتنبرغ على هامش منتدى انطاليا للدبلوماسية
الدفاع الروسية تعلن تدمير 63 مخزن أسلحة و7 مراكز قيادة ومنظومات جوية أوكرانية خلال اليوم
السيسي يشيد بجهود القوات المسلحة في الحفاظ على أمن البلاد
المندوب الأوكراني: روسيا أطلقت النار على نفسها مرة أخرى بدعوتها إلى هذه الجلسة
المستشفى التي قيل إننا قصفناها بماريوبول كانت أصبحت قاعدة عسكرية وكنا حذرنا من ذلك
انفوغراف: العملات الرقمية
الأسهم الأوروبية تقفز أكثر من 2% بفضل تقدم محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا
بايدن يعلن تعليق العلاقات التجارية مع روسيا
المندوب الصيني: الوضع في أوكرانيا يتطور بسرعة ويزداد تعقيدا وحساسية
المندوب الفرنسي: لا أحد ينخدع بأكاذيب روسيا بشأن الأسلحة البيولوجية المزعومة في أوكرانيا
تداعيات زيارة هرتسوغ الى تركيا – آراء عبرية
انفوغراف: العملات الرقمية
مناورات رومانية - أميركية مشتركة يقول منظموها إن لا علاقة لها بالصراع في اوكرانيا
موج البحر يهدد بتهجير عشرات العائلات في طرابلس
شهيدان وإصابة آخرين بنيران قوى التحالف السعودي في مديرية منبه الحدودية بصعدة
شيرمان: الأمن والاستقرار الإقليمي مفتاح لمستقبل سلمي
البرهان يصل إلى أبو ظبي في زيارة رسمية
باشيليت تؤكد من كابول وقوفها مع النساء الأفغانيات "اليوم وكل يوم"
هيئة الطيران ترفع قيود كورونا المفروضة على الرحلات إلى عدد من الدول
تواصل أعمال المهرجان الدولي لأفلام حقوق الانسان بعنوان "حقوق المرأة وحقوق الفئات المهمشة"
الخارجية الامريكية: مفاوضات فيينا دخلت في القضايا الأخيرة العالقة والأكثر صعوبة
طيران القوة الجوية يقتل أربعة إرهابيين بينهم قيادي بما يسمى "ولاية كركوك"
السيّد رئيسي يدعو الى إستثمار الثروات الزراعية والصناعية التي تتمتع بها محافظة مازندران
المندوب السوري: دول معروفة تواصل التغطية على جرائم الإرهابيين وتسييس الملف الكيميائي
تظاهرات في مدن عدة رفضاً لزيارة رئيس كيان الإحتلال ودعما لحقوق الفلسطينيين