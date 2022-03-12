الأسهم الأوروبية تقفز أكثر من 2% بفضل تقدم محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

قفزت الأسهم الأوروبية بأكثر من 2% بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة على وشك تحقيق ثاني مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة، في ظل التحسن الكبير فى معنويات المخاطرة فى أسواق المال العالمية، بفضل إحراز تقدم إيجابي فى محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا على حسب تصريحات الرئيسي الروسي.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المناقشات مع أوكرانيا اتخذت منحي إيجابيا، مع إحراز المزيد من الانفراج حول البنود محل الخلاف بين البلدين.

وارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 2.1%، وأنهى المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 1.7%، بعدما حقق فى الجلسة السابقة ارتفاعا بنسبة 4.7% مرتدا بقوة من مستوى 405.61 نقطة الأدنى منذ شباط/فبراير 2021.

ويعد المكسب المحقق فى جلسة يوم الأربعاء هو الأفضل لمؤشر أوروبا الرئيسي منذ آذار/مارس 2020، بعد تحسن معنويات المخاطرة على نطاق كبير فى معظم أسواق المال العالمية.

وارتفع مؤشر ستوكس أوروبا على نطاق واسع بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة في أخر جلسات الأسبوع، على وشك تحقيق ثاني مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

وتصدر قطاع السفر والترفيه، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا، مع ارتفاع بحوالي 3.5%، بفضل توقعات إيجابية حول أداء القطاع على مدار العام.

وأحرزت المحادثات بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا يوم الخميس فى مدينة أنطاليا التركية تقدما ضئيلاً، فيما يبدو نحو إنهاء الحرب التي دخلت أسبوعها الثالث على التوالي.

المصدر:يونيوز