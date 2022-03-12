اجتماع للجنة العليا المغربية - الموريتانية وتوقيع العديد من الإتفاقيات المشتركة

عبر المغرب وموريتانيا عن ارتياحهما لما تشهده العلاقات القائمة بين البلدين من تطور ملموس وزخم كبير في السنوات الأخيرة، وأثنيا على التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والتقنية، كما عقدا اتفاقيات تعاون تهم عددا من المجالات.

وخلال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية، التي ترأسها رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش، والوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال مسعود، جرى الاتفاق على مجموعة من المحاور الأساسية المرتبطة بتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه وتنويع مجالاته.

وسجل اتفاق بين الجانبين بشأن مجموعة من القضايا الجهوية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ويتعلق الأمر بالأساس بالفضاء المغاربي والعمل العربي المشترك، والقضية الفلسطينية، ونزاعات ليبيا واليمن وسوريا، إلى جانب منطقة الساحل والصحراء، والتنمية في القارة الإفريقية.

وكان رئيس الحكومة المغربي قد استقبل الوزير الأول الموريتاني الذي يزور المغرب في إطار أعمال اللجنة العليا المشتركة المغربية – الموريتانية، في دورتها الثامنة. وحضر المسؤول الموريتاني مصحوبا بوفد يضم وزراء ومسؤولين كبارا ورجال أعمال.

وأفاد مصدر مسؤول أن هذه القمة تعكس ما يتمتع به البلدان من رصيد مشترك، بحكم أن المغرب وموريتانيا تجمعهما علاقات مميزة وأخوية على أعلى مستوى يرعاها قائدا البلدين، الملك محمد السادس والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وشدد الجانبان على أهمية عقد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بعد حوالي ثماني سنوات من انعقاد آخر دورة لها في نواكشوط يومي 23 و24 نيسان/أبريل 2013، باعتبارها آلية لترسيخ تعاون استراتيجي شامل.

المصدر:يونيوز