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بايدن يعلن كولومبيا حليفا رئيسيا من خارج حلف الناتو

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعتزم تصنيف كولومبيا حليفا رئيسيا لبلاده من خارج الناتو، في خطوة ستعطيها فوائد في مجالات التعاون الدفاعي والتجاري والأمني.
رمز الخبر: ۶۴۱۳۴
تأريخ النشر: 11 March 2022

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعتزم تصنيف كولومبيا حليفا رئيسيا لبلاده من خارج الناتو، في خطوة بمجالات التعاون الدفاعي والتجاري والأمني.

جاء إعلان بايدن خلال اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته إيفان دوكي، وقال بايدن: "أنا فخور بأن أعلن أنني أعتزم تسمية كولومبيا حليفا رئيسيا من خارج الناتو، وهذا اعتراف بالعلاقة الفريدة والوثيقة بين بلدينا".

وأعرب دوكي عن تقديره لقرار بايدن، قائلاً إن الخطوة هي اعتراف بـ "القيم والمبادئ التي نتشاركها".

ويُعد "الحليف الرئيسي من خارج الناتو" تصنيف بموجب قانون الولايات المتحدة يوفر للشركاء الأجانب مزايا معينة في مجالات الدفاع والتجارة والتعاون الأمني، وفقا لوزارة الخارجية، وهو رمز للعلاقات الوثيقة التي تشترك فيها الولايات المتحدة مع هذه البلدان.

مع ذلك، لا يحق لتلك الدول الحصول على نفس الضمانات الأمنية التي يتمتع بها الأعضاء الكاملون في حلف الناتو، إذ إن الدول الأعضاء في الناتو ليست ملزمة بالدفاع عن حليف رئيسي من خارج الناتو يتعرض للهجوم.

يذكر أن بايدن سبق أن أعلن ترشيح قطر لتكون "حليفا رئيسيا من خارج الناتو"، وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي بأن ذلك التصنيف "سيغير الطريقة التي تتعامل بها واشنطن وجيشها مع ذلك البلد".

وبعد إقرار الكونغرس الأمريكي للتصنيف، ستصبح قطر سابع دولة عربية تحظى به، بعد مصر والكويت والبحرين والأردن وتونس والمغرب.

المصدر:يونيوز

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