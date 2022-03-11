البرهان يصل إلى أبو ظبي في زيارة رسمية

وصل رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، إلى الإمارات في زيارة رسمية، غير محددة المدة.

وذكر بيان صادر عن المجلس، أن مباحثات ثنائية بين البلدين، يرأسها البرهان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، ستنطلق في وقت لاحق الخميس.

ويرافق البرهان في الزيارة، وزيري الخارجية علي الصادق، والمالية جبريل إبراهيم، بالإضافة إلى مدير جهاز المخابرات العامة أحمد إبراهيم.

ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر حول الزيارة أو المواضيع التي ستتم مناقشتها خلالها، إلا أنها تأتي في ظل أزمة يشهدها السودان منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وإندلعت احتجاجات في السودان منذ 25 أكتوبر، رفضا لإجراءات إستثنائية اتخذها البرهان، الذي هو قائد للجيش أيضا، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.

وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة، وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.​​​​

المصدر:يونيوز