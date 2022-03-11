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بوتين يؤكّد أنّ موسكو تفي بجميع التزاماتها لتزويد أوروبا ومناطق أخرى من العالم بموارد الطاقة

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الولايات المتحدة تحاول خداع شعبها، بإلقاء اللوم على روسيا، وأن إمداد النفط الروسي للسوق الأميركية كان ضئيلاً جداً.
رمز الخبر: ۶۴۱۱۹
تأريخ النشر: 11 March 2022

وأكّد بوتين في إجتماع مع أعضاء الحكومة، اليوم الخميس، أن "أسعار الطاقة في الغرب آخذة في الازدياد بسبب سوء تقديريهم للمواقف"، مؤكداً أن "روسيا تفي بجميع التزاماتها لتزويد أوروبا ومناطق أخرى من العالم بموارد الطاقة".

وقال: "بالنسبة لتلك الدول التي تتخذ خطوات غير ودية تجاه بلدنا وإقتصادنا، فنحن ندرك جيداً أنها تدعو مواطنيها إلى شد أحزمتهم وإرتداء ملابس أكثر دفئاً، وبشكل عام، العقوبات التي يفرضونها علينا سبب تدهور وضعهم".

وأوضح بوتين أن "إرتفاع أسعار المنتجات البترولية في الولايات المتحدة لا يرتبط بفرض حظر على واردات النفط من روسيا"، وأضاف: "أنهم يخدعون مواطنيهم ويحاولون تحميلنا مسؤولية نتائج أخطائهم".

وتابع الرئيس الروسي إن "الولايات المتحدة حظرت إستيراد موارد الطاقة الروسية وتحاول إلقاء اللوم على موسكو بارتفاع الأسعار، وإنه لا علاقة لروسيا بذلك على الإطلاق".

وأضاف بوتين: "ينطبق الشيء نفسه على ارتفاع أسعار النفط والمنتجات البترولية في الولايات المتحدة. فقد أعلنوا عن إغلاق استيراد النفط الروسي للسوق الأميركية، والأسعار مرتفعة هناك، والتضخم مرتفع بشكل غير مسبوق. وربما وصل لارتفاعات تاريخية ".

المصدر:يونيوز

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