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الرئيس الإيراني: شموخ البلاد يتوقف على تنفيذ مبادئ الامام الخميني (قده)

أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن "البلاد اليوم بحاجة الى الالتزام بتوجيهات ومبادئ الامام الخميني (قده) أكثر من أي وقت مضى.
رمز الخبر: ۶۴۰۹۴
تأريخ النشر: 10 March 2022

موقف السيد رئيسي جاء خلال حضوره وأعضاء مجلس خبراء القيادة، صباح اليوم الخميس، في مرقد الامام الخميني (قده) لتجديد العهد مع مبادئ مفجر الثورة الاسلامية.

وأشار الرئيس الايراني الى "ميزات وخصائص الامام وأفكاره"، مضيفا أن "إيران بحاجة اليوم الى توجيهاته أكثر من أي وقت مضى، وتنفيذ توجيهاته ومبادئه يضمن نجاح البلاد وشموخها".

وتابع السيد رئيسي "إن تنفيذ تلك التوجيهات يضمن النجاح والشموخ للبلاد".

وكان في إستقبال أعضاء مجلس خبراء القيادة في مرقد الامام الخميني، حفيد الامام الراحل السيد حسن الخميني.

المصدر:يونيوز

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