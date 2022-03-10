النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۳۸مشاهدات
‍ پ

البيت الأبيض: لا تزال هناك تحديات تتعلق بنقل الطائرات من بولندا الى اوكرانيا

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن هناك تحديات لوجستية ما زالت قائمة بشأن إمكانية استخدام طائرات ميغ بولندية في مساعدة أوكرانيا.
رمز الخبر: ۶۴۰۷۴
تأريخ النشر: 10 March 2022

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن مسؤولين أمريكيين ما زالوا على تواصل مع أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي بشأن نقل طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، بعد اعتراض وزارة الدفاع الأميركية على اتفاق يتعلق بطائرات بولندية.

وقالت ساكي في مؤتمر صحفي مساء امس الاربعاء، إن هناك تحديات لوجستية ما زالت قائمة بشأن إمكانية استخدام طائرات ميغ بولندية في مساعدة أوكرانيا.

وتعليقًا على طلب إرسال مقاتلات امريكية الى أوكرانيا، صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "أعتقد أنه من الواضح أنك لست بحاجة إلى أن تكون خبيراً عسكرياً لتشرح لماذا لا يكون تحليق طائرة من قاعدة أميركيّة إلى جزء متنازع عليه من بلد حيث توجد حرب، ليس في مصلحتنا، وليس في مصلحة الناتو".

ولفتت إلى أنه "من أجل نقل الطائرات من بولندا إلى أوكرانيا عن طريق البر، يجب تفكيكها وإعادة تجميعها، ما يتطلّب متخصّصين من ذوي المؤهلات المناسبة".

وأوضحت أن واشنطن تدرس سبل إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، مشيرةً الى أن وزراء دفاع الناتو يناقشون موضوع تزويد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة.

الى ذلك، نفت الولايات المتحدة الأميركية وجود معامل كيميائية أو بيولوجية لها في أوكرانيا، ووصفت "مزاعم" روسيا بأنها "محاولة لتبرير عمليتها العسكرية".

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابها على تويتر، قال ساكي: "علمنا بمزاعم روسيا الكاذبة بشأن مختبرات أسلحة بيولوجية أمريكية وتطوير أسلحة كيماوية في أوكرانيا، بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية واتفاقية الأسلحة البيولوجية، لا تقوم الولايات المتحدة بتطوير أو امتلاك مثل هذه الأسلحة في أي مكان ".

وأكدت أن "روسيا تخترع ذرائع كاذبة في محاولة لتبرير أفعالها المروعة في أوكرانيا".

وأضافت ساكي أن من المحتمل أن تكون روسيا تمهد لاستخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية في أوكرانيا أو القيام بعملية واتهام آخرين بالمسؤولية عنها، لكنها لم تذكر أدلة على ذلك.

وأعلنت واشنطن رفضها مقترح بولندا لتوريد بعض مقاتلاتها إلى أوكرانيا، وأكدت أن "هذه الخطوة محفوفة بخطر عال حيث يمكن أن تعتبرها روسيا تصعيدًا".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
إعلام الاحتلال: زيارة كوخافي إلى المنامة للتنسيق عسكرياً في مواجهة ايران
لافروف: لم نهاجم أوكرانيا لكنا تعاملنا مع وضع يشكل تهديدا مباشرا لأمن روسيا
الرئيس الإيراني: شموخ البلاد يتوقف على تنفيذ مبادئ الامام الخميني (قده)
بوتين وزيلينسكي لا يرفضان اللقاء مبدئيا ونحن مستعدون لاستضافة المفاوضات
قائد الثورة: التراجع أمام واشنطن خطأ كبير وضربة لقوتنا.. ومقترح تخفيف القدرات الدفاعية ساذج
تقرير الوضع اليومي: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا العدد رقم 9
خارطة تحليلية: تداعيات الأزمة الأوكرانية على أمريكا
خلاصة تحليلات: تداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد الأمريكي
OCCRP: صحافة استقصائيّة غبّ الطلب
وزير الخارجية يعقد لقاءً ثنائيًا مع نظيره الروسي قبيل الاجتماع الثلاثي مع نظيرهم الاوكراني
انطلاق اجتماع وزراء خارجية تركيا وأوكرانيا وروسيا في أنطاليا
الزاملي يدعو ديوان الرقابة المالية لكشف ملفات الفساد وعدم التأثر بالضغوطات
موسكو تعلن أنها لن تشارك بعد الآن في اجتماعات المجلس الأوروبي
رئيس الوزراء يعرب عن أمله في تحسين العلاقات مع كوريا الجنوبية تحت قيادة رئيسها الجديد
أكبر هيئة استشارية سياسية صينية تختتم دورتها السنوية
لوكاشينكو يبحث مع بوتين الوضع المتعلق بمحطة تشيرنوبيل ويؤكد عدم السماح بتوجيه "طعنة في الظهر" للقوات الروسية
موسكو تعلن أنها لن تشارك بعد الآن في اجتماعات المجلس الأوروبي
وثيقة: التعهد الأمريكي بعدم توسع الناتو شرقًا
ماذا حمل هرتسوغ لاردوغان وما قصة الاثمان ؟
رئيس الوزراء يعرب عن أمله في تحسين العلاقات مع كوريا الجنوبية تحت قيادة رئيسها الجديد
الحلبوسي للقائم بأعمال السفارة الأوكرانية: نأمل انتهاء العمليات العسكرية عبر الحوار
مندوب إيران: برنامج "إسرائيل" النووي السري يهدد السلم والأمن الإقليميين
رئيس الأركان الصهيوني يبدأ أول زيارة إلى البحرين
ورقة سياسية: هل تخلى الغرب عن أوكرانيا؟
أعلام حزب الله وفلسطين وهتافات مؤيدة للشهيد سليماني تتوسط تظاهرات مناهضة لزيارة هرتسوغ للبلاد
بيروت تتحفظ بشأن بيان اللجنة الرباعية ضد ايران
وزير الخارجية يعقد لقاءً ثنائيًا مع نظيره الروسي قبيل الاجتماع الثلاثي مع نظيرهم الاوكراني
انطلاق اجتماع وزراء خارجية تركيا وأوكرانيا وروسيا في أنطاليا
الزاملي يدعو ديوان الرقابة المالية لكشف ملفات الفساد وعدم التأثر بالضغوطات
أكبر هيئة استشارية سياسية صينية تختتم دورتها السنوية