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الكاظمي ووزير التجارة الأردني يبحثان مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وزير الصناعة والتجارة الاردني يوسف محمود الشمالي، في يغداد، حيث جرى بحث مواجهة أسعار المواد الغذائية عالمياً والتحديات الاقتصادية الراهنة.
رمز الخبر: ۶۴۰۶۳
تأريخ النشر: 10 March 2022

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووزير الصناعة والتجارة الاردني يوسف محمود الشمالي، أمس الاربعاء، سبل مواجهة أسعار المواد الغذائية عالمياً والتحديات الاقتصادية الراهنة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، ان "الكاظمي استقبل، وزير الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية الهاشمية يوسف محمود الشمالي والوفد المرافق له".

وأوضح أن "اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، وتعزيز التكامل والتنسيق الثنائي والإقليمي، ولاسيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي، ومواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً، وغيرها من التحديات الاقتصادية الراهنة في ضوء الازمات الدولية".

وأضاف أن "وزير التجارة الاردني نقل تحيات الحكومة الأردنية الى الكاظمي، وتطلع المملكة إلى المزيد من التعاون المشترك على مختلف المستويات والصعد".

وأكد الكاظمي على "عمق الروابط التأريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تطوير التعاون الثنائي بينهما، وبما يعزز مصالح شعبي البلدين في الازدهار والاستقرار".

المصدر:يونيوز

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