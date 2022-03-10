النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۳۵مشاهدات
‍ پ

شمخاني: محادثات فيينا تتعقد مع عدم اتخاذ واشنطن قراراً

أمین المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يشير إلى أنّ رغبة واشنطن في إنجاز اتفاق سريع تعني ألا نية لديها لإبرام اتفاق نووي متين، ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا يعلن الاقتراب من نهاية المفاوضات.
رمز الخبر: ۶۴۰۶۲
تأريخ النشر: 10 March 2022

أكد أمین المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أنّ المحادثات النووية تصبح أكثر تعقيداً مع مرور كل ساعة لا تتخذ فيها واشنطن قراراً سياسياً.
وقال شمخاني خلال تغريدةٍ له في "تويتر" إنّ "رغبة واشنطن في إنجاز اتفاق سريع تعني ألا نية لها لإبرام اتفاق نووي متين".

أوليانوف: نحن قريبون جداً من نهاية مفاوضات فيينا

بدوره، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أنّ المفاوضات توشك على نهايتها، وقد يتم التوصل إلى اتفاق في غضون أيام، لكن ما زالت هناك قضايا عالقة.
وقال أوليانوف في تصريح للصحافيين في فيينا، أمس، إنّ "هناك تكهنات بشأن موقف روسيا في المفاوضات، والبعض يحاول اتهام موسكو بإطالة أمدها".
وأضاف أنّ "المفاوضات لم تصل إلى نهايتها بعد، وحتى نص الاتفاق النهائي لم يتم الانتهاء منه. قد يتم الانتهاء من نص الاتفاق غداً، ولكنَّ أياً من الأطراف المتفاوضة لم يوافق حتى الآن على النص".
وأشار أوليانوف إلى أنّ أحد أهداف الاتفاق النووي هو "ضمان تجارة إيران المشروعة مع العالم، وروسيا هي أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لطهران، ونريد الحفاظ على هذه التجارة".
وتابع: "خلال فترة الضغوط القصوى، لم تلتزم أي دولة أوروبية بتعهداتها، لكن روسيا وسّعت العام الماضي علاقاتها التجارية مع إيران بنسبة 84% مقارنة بالعام الذي سبقه، ونحن نتوقع من الأوروبيين والأميركيين عدم التدخل في علاقاتنا مع إيران".
كما حثّ الأميركيين والأوروبيين على عدم فرض أي عقوبات في المستقبل على المشاريع النووية الروسية في إيران، في ظل الاتفاق النووي وخارجه، لكن رد فعل الأطراف الأخرى لم يكن إيجابياً.

ووصف أوليانوف، أمس، التقارير التي تتحدث عن هيمنة روسيا على مفاوضات استعادة الاتفاق النووي مع إيران بأنها "معلومات مضللة".

السفير الروسي في طهران: موسكو أدت دوراً إيجابياً في الاتفاق النووي

من جانبه، أكد سفير روسيا لدى طهران، ليفان جاغاريان، أنّ موسكو أدت دوراً إيجابياً، سواء في بلورة الاتفاق النووي أو مفاوضات فيينا الأخيرة بين إيران ومجموعة "4+1" لإحياء الاتفاق ورفع الحظر عن إيران.
وقال جاغاريان، في مؤتمرٍ صحافي أمس الأربعاء: "إننا نريد نجاح عملية إحياء الاتفاق النووي، ولكن مصالحنا الخاصة مهمة، وموسكو أدت دوراً مهماً في اتفاقية 2015".
وأضاف: "نحن نسعى لحماية مصالحنا الخاصة وضمان تبادلنا التجاري مع إيران"، متابعاً أنّ "الغرب لن يتمكن من الوقيعة بين موسكو وطهران".
وأردف أنّ روسيا أدت دوراً إيجابياً، سواء حينما تبلور الاتفاق النووي أو في المفاوضات الأخيرة، مضيفاً: "حين خرج ترامب والجمهوريون من الاتفاق النووي واصلت روسيا التمسك بالاتفاق".
وفي وقت سابق، أعلن منسق الشؤون الأوروبية في مفاوضات فيينا، إنريكي مورا، انتهاء الاجتماعات التقنية والسياسية بشأن الملف الإيراني النووي، مضيفاً أن الوقت "حان لاتخاذ قرارات سياسية لإنهاء المفاوضات في الأيام القليلة المقبلة".

المصدر: الميادين نت + وكالات

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
إعلام الاحتلال: زيارة كوخافي إلى المنامة للتنسيق عسكرياً في مواجهة ايران
لافروف: لم نهاجم أوكرانيا لكنا تعاملنا مع وضع يشكل تهديدا مباشرا لأمن روسيا
الرئيس الإيراني: شموخ البلاد يتوقف على تنفيذ مبادئ الامام الخميني (قده)
بوتين وزيلينسكي لا يرفضان اللقاء مبدئيا ونحن مستعدون لاستضافة المفاوضات
قائد الثورة: التراجع أمام واشنطن خطأ كبير وضربة لقوتنا.. ومقترح تخفيف القدرات الدفاعية ساذج
تقرير الوضع اليومي: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا العدد رقم 9
خارطة تحليلية: تداعيات الأزمة الأوكرانية على أمريكا
خلاصة تحليلات: تداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد الأمريكي
OCCRP: صحافة استقصائيّة غبّ الطلب
وزير الخارجية يعقد لقاءً ثنائيًا مع نظيره الروسي قبيل الاجتماع الثلاثي مع نظيرهم الاوكراني
انطلاق اجتماع وزراء خارجية تركيا وأوكرانيا وروسيا في أنطاليا
الزاملي يدعو ديوان الرقابة المالية لكشف ملفات الفساد وعدم التأثر بالضغوطات
موسكو تعلن أنها لن تشارك بعد الآن في اجتماعات المجلس الأوروبي
رئيس الوزراء يعرب عن أمله في تحسين العلاقات مع كوريا الجنوبية تحت قيادة رئيسها الجديد
أكبر هيئة استشارية سياسية صينية تختتم دورتها السنوية
لوكاشينكو يبحث مع بوتين الوضع المتعلق بمحطة تشيرنوبيل ويؤكد عدم السماح بتوجيه "طعنة في الظهر" للقوات الروسية
موسكو تعلن أنها لن تشارك بعد الآن في اجتماعات المجلس الأوروبي
وثيقة: التعهد الأمريكي بعدم توسع الناتو شرقًا
ماذا حمل هرتسوغ لاردوغان وما قصة الاثمان ؟
رئيس الوزراء يعرب عن أمله في تحسين العلاقات مع كوريا الجنوبية تحت قيادة رئيسها الجديد
الحلبوسي للقائم بأعمال السفارة الأوكرانية: نأمل انتهاء العمليات العسكرية عبر الحوار
مندوب إيران: برنامج "إسرائيل" النووي السري يهدد السلم والأمن الإقليميين
رئيس الأركان الصهيوني يبدأ أول زيارة إلى البحرين
ورقة سياسية: هل تخلى الغرب عن أوكرانيا؟
أعلام حزب الله وفلسطين وهتافات مؤيدة للشهيد سليماني تتوسط تظاهرات مناهضة لزيارة هرتسوغ للبلاد
بيروت تتحفظ بشأن بيان اللجنة الرباعية ضد ايران
وزير الخارجية يعقد لقاءً ثنائيًا مع نظيره الروسي قبيل الاجتماع الثلاثي مع نظيرهم الاوكراني
انطلاق اجتماع وزراء خارجية تركيا وأوكرانيا وروسيا في أنطاليا
الزاملي يدعو ديوان الرقابة المالية لكشف ملفات الفساد وعدم التأثر بالضغوطات
أكبر هيئة استشارية سياسية صينية تختتم دورتها السنوية