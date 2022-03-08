مجلس السيادة الانتقالي يناقش ارتفاع الأسعار والحلول لأزمات البلاد

عقد مجلس السيادة الإنتقالي إجتماعه الدوري برئاسة عبدالفتاح البرهان، حيث إستمع إلى إحاطة من لجنة الطوارئ الإقتصادية حول الوضع الاقتصادي والاثار السلبية الناجمة عن إنفلات سعر الصرف وتأثير ذلك على معاش الناس.

وأوضحت الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة سلمى عبدالجبار أن المجلس ناقش الأسباب والحلول والمعالجات لتلك الازمات ووضع الضوابط اللازمة لوقف المضاربين والمخربين للإقتصاد السوداني.

وتم الاتفاق على تكامل كافة الجهود في سبيل مراجعة كل بوابات عمل الجهاز الرسمي الحاكمة للعملية الاقتصادية وإحكام السياسات الاقتصادية واليات الرقابة القانونية الصارمة، حيث تم التاكيد على تعزيز دور الأمن الاقتصادي في الضبط والتقصي وتزويد وزراء القطاع الاقتصادي بالتقارير والمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ القرارات بما يحقق الاستقرار الاقتصادي.

وإستمع مجلس السيادة إلى إحاطة من نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو حول نتائج زيارته والوفد المرافق له لروسيا مؤخرا، حيث قدم إفادة عن مجمل اللقاءات وجلسات المباحثات التي عقدها وما تم الاتفاق عليه وتفعيل اللجنة الوزارية المشتركة بين السودان وروسيا.

إلى ذلك وجه مجلس السيادة اللجنة الأمنية لولاية الخرطوم برئاسة الوالي بمزيد من الضبط الأمني الذي يساعد على محاربة الجريمة بمختلف أشكالها.

كما أصدر مجلس السيادة توجيها بمراجعة الحظر من السفر الذي تم لعدد من المواطنين بواسطة المجلس العسكري الانتقالي وأن تتم مراجعته عن طريق مجلس السيادةً الانتقالي.

المصدر:يونيوز