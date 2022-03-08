دمشق: العدوان الصهيوني بعد ساعات على جريمة داعش يظهر حقيقة التنسيق المباشر بين الجانبين

اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا أن قيام الاحتلال الإسرائيلي بشن عدوان جديد صباح اليوم الاثنين على مناطق سكنية بريف دمشق بعد ساعات على جريمة ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي يظهر حقيقة التنسيق الدقيق والمباشر بين الجانبين المجرمين.

ولفتت الوزارة في بيان، إلى أن استغلال الكيان الاسرائيلي وتنظيم داعش للأحداث الدولية للتغطية على عدوانهما المتوحش لن يجعل الباطل حقاً ولن يضلل ذلك العالم حول ما تقوم به إسرائيل وداعش للترويج لأهدافهما المشتركة.

وأضافت الخارجية أن دمشق تضع الأمم المتحدة ومجلس الأمن أمام مسؤولياتهما وتطالبهما بعدم التعاطي مع هذه المخاطر الجدية للسلم والأمن الدوليين بازدواجية المعايير وتجاهل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

المصدر:يونيوز