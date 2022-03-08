مشاهد جوية لحشود اليمنيين يتظاهرون في صنعاء تنديدا بحصار المشتقات النفطية

شهدت العاصمة صنعاء، عصر اليوم الاثنين، مسيرة جماهيرية كبرى تحت شعار "حصار المشتقات النفطية قرار أمريكي، وخيارنا إعصار اليمن".

ورفع المشاركون في المسيرة الشعارات الرافضة لتصعيد التحالف ورددوا الهتافات المنددة بجرائمه بحق الشعب اليمني والمؤكدة على حق اليمنيين في الدفاع عن أنفسهم وسيادة بلدهم.

وأكد ناطق حكومة الإنقاذ وزير الإعلام ضيف الله الشامي أن الشعب اليمني يخرج اليوم بهذا الحضور المشرف رغم الظروف الصعبة ليسمع رسالته للعالم، موضحا أنه شعب عصي على الانكسار، وعلى مدى 7 سنوات فشل العدو في كسر إرادته.

وقال الوزير الشامي "إن آمال تحالف العدوان تحطمت تحت أقدام شعبنا، وأصبح شعبنا اليوم مثالا في العزة والكرامة والصبر والصمود".

وأضاف، "شعبنا سيقف خلف قيادته ولن ينخدع بأكاذيب قوى العدوان وأدواتهم، وسيواصل المسير حتى تحرير اليمن وإسقاط كل المؤامرات".

وثمن التضامن الشعبي الكبير والهمة العالية التي يتمتع بها أبناء شعبنا في معركة الوعي وضرب مؤامرات العدو.

وأشار إلى أن السفير البريطاني يشرف بقرار أمريكي مباشر على افتعال أزمة المشتقات النفطية.

ومضى بالقول، "إننا في حكومة الإنقاذ وباسم شعبنا، نجدد الدعوة لأبطال القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير للمزيد من الضربات الموجعة لقوى العدوان".

بيان المسيرة حمّل أمريكا المسؤولية الكاملة عن الحصار الإجرامي المفروض على اليمن، مؤكدا أن محاصرة ميناء الحديدة عدوان أمريكي يتوجب من الجميع النفير ورفع السخط ضد المجرمين على رأسهم الإدارة الأمريكية.

وشدد البيان أن مواجهة الحصار والتحالف جهاد شرعي وواجب مقدس على كافة اليمنيين.

ولفت البيان إلى أن خيار الشعب اليمني في مواجهة الإجرام الأمريكي هو إعصار اليمن بالنفير إلى الجبهات وتعزيزها بالرجال والمال، مشددا بأن إغلاق ميناء الحديدة هو إغلاق للشريان الرئيسي للحياة في اليمن ومنع دخول سفن الوقود والغذاء والدواء جريمة حرب مشهودة.

كما حمل البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة في صمتهم تجاه جريمة التحالف المستمرة وحصاره لأبناء الشعب اليمني.

ونوّه البيان إلى أن معاناة المواطنين في المناطق المحتلة تكشف أن أجندة التحالف السعودي تستهدف كل اليمنيين دون استثناء.

وتوجه البيان إلى كافة الأحرار في المحافظات المحتلة بالنهوض في مواجهة التحالف ومسلحيه، مجددا التأكيد بأن حق شعبنا في الوصول للمشتقات النفطية حق أساسي ومكفول بكل الشرائع والمواثيق.

وفيما يلي نص البيان،

يا جماهير شعبنا العظيم، نحتشد اليوم في الساحات في ظل حصار إجرامي مطبق طال كل المواطنين في كافة محافظات الجمهورية التي باتت تعاني من انعدام المشتقات النفطية، ومن ارتفاع تكاليفها بسبب الحصار الإجرامي الذي يفرضه تحالف العدوان الأمريكي السعودي على اليمن، منتهجا أسلوب التجويع الجماعي والإبادة الجماعية والحصار المشدد على ملايين البشر، في سابقة إجرامية لم نشهد لها مثيلا في حروب البشرية كلها.

إن استهداف الشعب اليمني بالحصار الإجرامي المطبق، بمنع سفن المشتقات النفطية من بلوغ ميناء الحديدة أدى إلى معاناة كارثية لكافة أبناء الشعب اليمني وطال حياة ومعيشة كل اليمنيين في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، لم يقتصر تأثيره المروع على فئة أو محافظة دون أخرى، بل شمل الجميع وأضر بكل شؤون الحياة في اليمن.

إننا اليوم نشهد إمعانا أمريكيا في استهداف ملايين اليمنيين بالحصار الغاشم، بهدف إركاع الشعب اليمني وإخضاعه والتنكيل به ، والتلذذ بمعاناته ، ما يضعنا أمام جريمة إبادة شاملة لملايين البشر ترتكبها أمريكا من خلال إشرافها على إدارة الحصار ، ومشاركة سفن الحصار التابعة للبحرية الأمريكية في قرصنة واحتجاز سفن المشتقات النفطية.

إن حق الشعب اليمني في الحصول على المشتقات النفطية حق أساسي مكفول بكل الشرائع والمواثيق والقوانين الدولية، وأن المساس بهذا الحق يعتبر تعديا على حق الحياة وانتهاكا صارخا للقيم والمبادئ الإنسانية وللمواثيق والقوانين الدولية التي يتعارف عليها العالم، لكن أمريكا لا تريد سلبنا هذا الحق فحسب، بل وتحاول التنصل من المسؤولية من خلال تشتيت وعي المواطنين وممارسة التضليل والتزييف والدجل لتغطي على الجريمة.

وانطلاقا من الأوضاع الخطيرة التي سببها الحصار، ومن معرفتنا وإدراكنا بأن الحصار على اليمن قرار أمريكي إجرامي خطير، ومن حقنا كشعب يمني في الحصول على المشتقات النفطية فإننا نؤكد على ما يلي:

أولا : نحمل أمريكا المسؤولية الكاملة عن الحصار الإجرامي المفروض على اليمن، ونؤكد بأن محاصرة ميناء الحديدة بسفن الحصار الأمريكية وقرصنة سفن المشتقات النفطية هو عدوان أمريكي يتوجب من الجميع النفير ورفع السخط ضد المجرمين المعتدين على رأسهم الإدارة الأمريكية.

ثانيا : نؤكد بأن حصار المشتقات النفطية ومنعها عن اليمنيين عدوان أمريكي يستهدف كافة أبناء الشعب اليمني ، وأن مواجهته جهاد شرعي وواجب مقدس على كافة اليمنيين ، وأن خيارنا في مواجهة هذا الإجرام هو إعصار اليمن بالنفير إلى الجبهات وتعزيزها بالرجال والمال.

ثالثا : نؤكد بأن إغلاق ميناء الحديدة هو إغلاق للشريان الأساسي للحياة في اليمن ، وأن منع سفن الوقود والغذاء والدواء من الوصول إلى اليمن عبر ميناء الحديدة يعد جريمة حرب مشهودة ، يتطلب من المجتمع الدولي فرض عقوبات ومحاكمات على مرتكبيها ، ونحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة الصمت إزاء هذه الجريمة البشعة.

رابعا: نؤيد كافة الخطوات العسكرية التي تتخذها القيادة في ردع هذا العدوان وكسر الحصار الظالم والإجرامي على شعبنا المجاهد الصابر.

خامسا: نؤكد بأن المعاناة التي يعيشها المواطنون في المحافظات والمناطق المحتلة تكشف بأن أجندات تحالف العدوان تستهدف حياة كل اليمنيين دون استثناء ، ونتوجه إلى كل الأحرار في المحافظات المحتلة التي تعاني من الأزمات الخانقة بالنهوض في مواجهة تحالف الاحتلال والعدوان والمرتزقة ، فما من سبيل لأنهاء المعاناة إلا بتحرير اليمن من الغزاة ومرتزقتهم.

الرحمة والخلود للشهداء، الشفاء للجرحى ،الحرية للأسرى ،النصر للشعب اليمني العظيم

..والخزي والعار على المعتدين والمجرمين ومرتزقتهم

المصدر:يونيوز