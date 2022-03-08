الكاظمي يؤكد للمدير الاقليمي للصحة العالمية حرص حكومته على الارتقاء بالواقع الصحي للبلاد

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، للمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أحمد المنظري، حرص الحكومة على الارتقاء بالواقع الصحي، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة في العراق.

جاء ذلك خلال استقبال الكاظمي اليوم الاثنين، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أحمد المنظري والوفد المرافق له.

وبيّن الكاظمي خلال اللقاء "حرص الحكومة على الارتقاء بالواقع الصحي، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة، على الرغم من التحديات والعقبات التي نجح العراق في تجاوز العديد منها".

وأعرب الكاظمي عن "شكره لمنظمة الصحة العالمية"، مؤكداً "عزم الحكومة على إعادة الاعتبار إلى النظام الصحي العراق؛ كي يتمكن من تلبية طموحات المواطن، وذلك بالاعتماد على الجهود الذاتية والاستعانة بالمنظمات الدولية".

من جهته، أثنى المنظري على نجاح العراق في إجراءات مواجهة جائحة كورونا، وهو الأمر الذي دفع بالمنظمة إلى اختيار العراق؛ ليكون احد خمسة بلدان على مستوى العالم لإجراء برنامج المراجعة الشاملة للنظم الصحية وتطويرها الذي تبنته المنظمة، وتأكيداً لنجاح الكوادر الطبية العراقية في خوض التحدي إزاء الجائحة، فإن البرنامج سيتم عبر التعاون مع وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجامعة بغداد بالاضافة الى الجهات الاخرى.

المصدر:يونيوز