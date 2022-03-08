إعادة إطلاق منافسات "البوزكاشي" بعد توقفها اثر سيطرة طالبان على البلاد

نظمت في العاصمة الأفغانية منافسة رياضة "البوزكاشي"، لأول مرة منذ سيطرة طالبان على البلاد، اثر انسحاب القوات الأميركية.

وتعود أصول مفردة "بوزكاشي" للغة الفارسية وهي مشتقة من "بوز" (ماعز) و"كاشي" (سحب)، أي سحب الماعز، وهي لعبة تعود إلى 800 عام، وتشتهر في بلاد آسيا الوسى مثل أوزبيكستان وتركمانستان وقيرغيزستان وكازاخستان، ولكن هناك عدة نسخ منها تختلف قليلاً عن بعضها البعض.

وهدف الفرسان هو سحب جثة الماعز أو العجل، غير المنزوعة الأحشاء، حول صخرة، قبل رميها في دائرة تسمى "جور"، تُعرف أيضاً باسم "دائرة العدالة". شيء ما يشبه الهدف، ولكن بجثة ماعز أو عجل بدل الكرة.

وتقام مواجهات البطولة في مناطق عدة من محافظات البلاد.

ومنعت طالبان اللعبة خلال حكمها الأول بين 1996 و2001 لإنها "غير أخلاقية" وكانت هناك مخاوف من أن تمنع مجدداً مع وصول الحركة إلى السلطة في آب/أغسطس الماضي.

ولكن هذه المرة يبدو أن قياديين في الحركة شاركوا الحضور.

المصدر:يونيوز