النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۸مشاهدات
‍ پ

خطر إغلاق المستشفيات ينذر بكارثة إنسانية بسبب حجز قوى التحالف لمشتقات النفط

يوم بعد آخر تتعاظم تداعيات أزمة الوقود على القطاع الطبي في اليمن، احتجاز قوى التحالف لسفن الوقود، يدفع بالمستشفيات اليمنية بعد ثلاثة أشهر الى خيار الاغلاق المتدرج، ما ينذر بوضع صحي أكثر خطورة عما شهدته البلاد خلال سنوات الحصار والعدوان السابقة.
رمز الخبر: ۶۳۹۵۳
تأريخ النشر: 07 March 2022

بعد ثلاثة اشهر من أزمة حادة في المشتاقات النفطية تقف المستشفيات في اليمن على بعد خطوات من الاغلاق، اذ بات الحصول على الوقود مستحيلاً في مكان، في وقت تنتظر سفن الوقود لأشهر عدة سماح دول التحالف السعودي لها بالدخول الى ميناء الحديدة.

وساهم تقليص منظمات الأمم المتحدة لبرامج الدعم، في تعميق أزمة الوقود، مستشفى السبعين وهو مستشفى مرجعي للأمومة والطفولة في اليمن بالكاد يملك وقودًا يكفيه للعمل أسبوعين فقط.

قبل نحو عشرة أيام اطلعت وزارة الصحة في صنعاء المنظمات الأممية والدولية على خطورة الوضع وضرورة التحرك لإدخال سفن الوقود، وحتى اللحظة لا مؤشر إيجابي.

يمكن القول ان العد التنازلي لحصول كارثة إنسانية اعمق يتوج بها التحالف سبع سنوات من الحصار، المستشفيات في اليمن باتت عاجزة عن العمل في ظل أزمة وقود خانقة، اذ لا يمكن رهن حياة مريض للحظ فقط ووقود يتوفر لساعات او حتى أيام وينقطع.

المصدر: قناة المسيرة

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
سعيد يطلع على الترشحات إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء: أول مقياس للاختيار هو الاستقلالية
بن سلمان يفتتح معرض الدفاع العالمي 2022 في الرياض
عقود الغاز الآجلة في أوروبا تسجل ارتفاعًا تاريخيًا وتقترب من 4000 دولار لكل 1000 متر مكعب
وزير الخارجية الجزائري يسلم رسالة من الرئيس تبون للرئيس عون
بلينكن: سنرسل 7 آلاف جندي لتعزيز الجبهة الشرقية للناتو ولا يشكك أحد في صلابة قراراتنا
زيلينسكي يتوعد بمحاسبة موسكو على هجومها ضد بلاده ويطالب بالاستغناء عن النفط والغاز الروسي
تعهد نيابي حكومي بملاحقة المتلاعبين بالأسعار وانتظام توزيع البطاقة التموينية
الخارجية: نرغب في عقد محادثات بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن
صالح يشدد على ضرورة تلبية الاستحقاقات الوطنية الدستورية بتشكيل الحكومة الجديدة
السيد رئيسي: الشعب الاوكراني بات اليوم ضحية لسياسات امريكا الشريرة
إستشهاد مواطنين اثنين جراء عدوان إسرائيلي على بعض النقاط في المنطقة الجنوبية
الدفاع تعلن وقف اطلاق النار وفتح ممرات إنسانية من كييف ومدن أخرى اعتباراً من الـ 10 صباحاً
القوات المسلحة الأوكرانية تستهدف مستودعاً للنفط في لوغانسك
قارب يقل لاجئين من الروهينغا بينهم أطفال يرسو على شاطئ في بيرون
الرئاسة: لا يمكننا الاعتماد على الأسواق العالمية من أجل الأمن الغذائي
الملك عبدالله الثاني يتسلم أوراق إعتماد عدد من السفراء في عمان
وزير الخارجية الجزائري يسلم رسالة من الرئيس تبون للرئيس عون
زيلينسكي: القصف​ الروسي دمر مطار فينيتسيا بشكل كامل
تحوّلات الحركة الأمريكية في مناطق المعارضة السورية بالتزامن مع الحرب الأوكرانية الروسية
فون دير لاين وسانشيز يؤكدان ضرورة إنهاء الاعتماد على النفط والغاز والفحم الروسي
تقدير موقف: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
فصائل المقاومة تبارك عملية القدس وتؤكد أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال
عنصرية الغرب: استنهاض عرقي لتجييش الرأي العام الأوروبي
مقاتلون أجانب يعبرون الحدود الأوكرانية لمساندة جيش كييف في مواجهة العملية العسكرية الروسية
زيلينسكي يشكر إيلون ماسك على دعم الأوكرانيين بخدمة "ستارلينك"
طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوصلان إلى اتفاق لحل قضايا عالقة بينهما
ماذا تريد روسيا في أوكرانيا؟
حزب التجمع الوطني للاحرار يعيد إنتخاب عزيز أخنوش أميناً عاماً لولاية ثانية
بوتين يؤكد لأردوغان انفتاح موسكو للحوار مع السلطات الأوكرانية والشركاء الآخرين
إعادة السجاد لساحات المسجد الحرام وأول صلاة فجر دون تباعد بعد رفع قيود كورونا