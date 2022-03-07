خطر إغلاق المستشفيات ينذر بكارثة إنسانية بسبب حجز قوى التحالف لمشتقات النفط

يوم بعد آخر تتعاظم تداعيات أزمة الوقود على القطاع الطبي في اليمن، احتجاز قوى التحالف لسفن الوقود، يدفع بالمستشفيات اليمنية بعد ثلاثة أشهر الى خيار الاغلاق المتدرج، ما ينذر بوضع صحي أكثر خطورة عما شهدته البلاد خلال سنوات الحصار والعدوان السابقة.

بعد ثلاثة اشهر من أزمة حادة في المشتاقات النفطية تقف المستشفيات في اليمن على بعد خطوات من الاغلاق، اذ بات الحصول على الوقود مستحيلاً في مكان، في وقت تنتظر سفن الوقود لأشهر عدة سماح دول التحالف السعودي لها بالدخول الى ميناء الحديدة.

وساهم تقليص منظمات الأمم المتحدة لبرامج الدعم، في تعميق أزمة الوقود، مستشفى السبعين وهو مستشفى مرجعي للأمومة والطفولة في اليمن بالكاد يملك وقودًا يكفيه للعمل أسبوعين فقط.

قبل نحو عشرة أيام اطلعت وزارة الصحة في صنعاء المنظمات الأممية والدولية على خطورة الوضع وضرورة التحرك لإدخال سفن الوقود، وحتى اللحظة لا مؤشر إيجابي.

يمكن القول ان العد التنازلي لحصول كارثة إنسانية اعمق يتوج بها التحالف سبع سنوات من الحصار، المستشفيات في اليمن باتت عاجزة عن العمل في ظل أزمة وقود خانقة، اذ لا يمكن رهن حياة مريض للحظ فقط ووقود يتوفر لساعات او حتى أيام وينقطع.

المصدر: قناة المسيرة