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الجبهة الشعبيّة تُدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة للجيش السوري في تدمر

دانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة عسكرية للجيش السوري في بادية تدمر وأدى لاستشهاد 13 عسكريًا.
رمز الخبر: ۶۳۹۴۷
تأريخ النشر: 07 March 2022

وتقدّمت الجبهة بخالص تعازيها إلى أسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل للجرحى، فيما أعربت عن "تضامنها ووقوفها الكامل إلى جانب الشعب العربي السوري وقيادته وجيشه في الجهود المستمرة لتطهير سوريا من بقايا الإرهاب واستمرار الدفاع عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها."

وختمت الجبهة بيانها، مُؤكدةً على أنّ "الإرهاب بدأ في استعادة قوته في ظل تشجيع وغطاء من القوى الإمبرياليّة العالميّة وتغذيتها له في أكثر من مكانٍ حول العالم، وما يجري الآن من عمليات تحشيد لتصدير الإرهابيين إلى أوكرانيا خير مثال على ذلك".

المصدر:يونيوز

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