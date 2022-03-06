وزير خارجية الجزائر يسلّم الملك عبدالله رسالة من الرئيس تبون ونقاش حول قضايا إقليمية ودولية

تسلّم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، رسالة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وجاء ذلك خلال لقاء عبدالله الثاني بوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الذي قام بتسليمه الرسالة. كما وبحث الجانبان خلال اللقاء جملة من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

بدوره، أكد الملك عبد الله خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، والحرص على تطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات.

وأشار إلى أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لتجاوز جميع التحديات التي تواجه الأمة العربية.

كما وطلب ملك الأردن من الوزير الجزائري نقل تحياته إلى الرئيس تبون، معربا عن تمنياته للجزائر وشعبها بالمزيد من التقدم والإزدهار.

المصدر:يونيوز