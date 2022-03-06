مقاتلون أجانب يعبرون الحدود الأوكرانية لمساندة جيش كييف في مواجهة العملية العسكرية الروسية

عبر مقاتلون أجانب من مختلف دول العالم، حدود أوكرانيا للقتال إلى جانب جيشها ضد العملية العسكرية التي شنتها موسكو في الأراضي الأوكرانية.

ورصد صحفيون على الحدود البولندية الأوكرانية، مجموعة من المقاتلين الأجانب وهم يدخلون أراضي الأخيرة.

وفي 27 فبراير/شباط الفائت، ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مواطني العالم وأصدقاء بلاده للمشاركة في الدفاع عن أوكرانيا وأوروبا ضد "العدوان الروسي".

وأصدر زيلينسكي لاحقاً مرسوماً رئاسياً يسمح للمتطوعين الأجانب الراغبين في دعم أوكرانيا أمام العملية العسكرية الروسية بدخول البلاد دون تأشيرة.

هذا وتستمر لليوم الحادي عشر على التوالي، العملية العسكرية الروسية التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس 24 شباط/فبراير بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

المصدر:يونيوز