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وزير الطاقة: الصادرات الايرانية الى طاجيكستان سجلت نموا جيدا

ان الفرص متاحة بكثرة للتعاون بين طهران ودوشنبي، مخصا بالذكر استمرار توريد الخدمات الفنية والهندسية من جانب ايران.
رمز الخبر: ۶۳۸۷۷
تأريخ النشر: 03 March 2022

قال وزير الطاقة "علي اكبر محرابيان": ان حجم الصادرات الايرانية الى جمهورية طاجيكستان، سجل نموا جيدا هذا العام.

جاء ذلك في تصريح ادلى به "محرابيان" على هامش لقائه وزير الطاقة والموارد المائية الطاجيكي "دلير جمعة" الذي يزور طهران حاليا.

واكد، ان "اية الله رئيسي"، اختار طاجيكستان لتكون اول دولة يزورها بعد تسلم الرئاسة في البلاد، وذلك انطلاقا من اهداف حكومته التمثلة في تعزيز التعاون مع دول الجوار.

واوضح، ان هذه الزيارة اذ كانت بهدف حضور اجتماع قمة الدول الاعضاء لدى منظمة شنغهاي للتعاون، لكنها شهدت ايضا مباحثات ثنائية بين الوفدين الايراني والطاجيكي، مع تركيز رئيسي البلدين على توسيع التعاون الثنائي ولاسيما في المجالات الاقتصادية.

وقال محرابيان: ان الفرص متاحة بكثرة للتعاون بين طهران ودوشنبي، مخصا بالذكر استمرار توريد الخدمات الفنية والهندسية من جانب ايران.

ولفت بان الكثير من الشركات الايرانية عقدت هذا العام استثمارات لتنفيذ مشاريع بنيوية داخل طاجيكستان، بما في ذلك المساهمة في مشروع انشاء محطة الطاقة الكهربائية في هذا البلد.

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