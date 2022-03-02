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الملك وزوجته يحصدان "جائزة زايد للأخوة الإنسانية" ويتبرعان بقيمتها لسداد ديون نساء أردنيات

حصل الملك الاردني عبد الله الثاني والملكة رانيا على "جائزة زايد للأخوة الإنسانية" تقديراً لـ"عملهما الاجتماعي وتعزيز الأخوة والاحترام المتبادل والتعايش السلمي".
رمز الخبر: ۶۳۸۳۵
تأريخ النشر: 02 March 2022

وزار ملك وملكة الأردن الإمارات في نهاية الأسبوع الماضي بعد دعوتهما من قبل أمير أبو ظبي لاستلام الجائزة.

وتم تنظيم الحفل السبت 26 شباط/فبراير في أبو ظبي بحضور ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الاماراتي عبدالله بن زايد ونظيره الأردني أيمن الصفدي.

ونظمت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية هذا الحفل الذي تسلم خلاله ملك وملكة الأردن الجائزة، جنباً إلى جنب مع لمنظمة FOKAL الإنسانية الهايتية.

وقال الديوان الملكي الأردني إنه سيتم التبرع بمبلغ الجائزة بالكامل لجمعية تسدد القروض الممنوحة من قبل الأردنيات المحتاجات إلى دعم مالي لتلبية احتياجات أسرهن.

وخلال الحفل، هنأ البابا فرنسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب عبر الفيديو الملك عبد الله الثاني وزوجته ووصفوهما بأنهما "قدوة في الأخوة والتعايش".

ونشرت الرئاسة الاردنية اليوم الثلاثاء فيديو لكلمة ملك الاردن، الذي شكر فيه تسلمه للجائزة، وعلق عليها.

المصدر:يونيوز

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