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استشهاد عسكريين أحدهما ضابط في اعتداء لميليشيات "قسد" على حاجز للجيش بريف الحسكة

استشهد عسكريان أحدهما ضابط في اعتداء من قبل مسلحي قوات سوريا الديمقراطية “قسد” المدعومة أمريكيًا، على حاجز للجيش السوري في منطقة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.
رمز الخبر: ۶۳۸۲۷
تأريخ النشر: 02 March 2022

وذكر مصدر عسكري سوري إنه "حوالي الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم حاولت دورية للاحتلال الأمريكي ترافقها مجموعة من مسلحي ميليشيا (قسد) الدخول بين نقاط الجيش العربي السوري في قرية غوزلية بريف تل تمر في محافظة الحسكة فمنع عناصر الجيش السوري دورية الاحتلال من الدخول بين النقاط وأجبروها على العودة وبعد وقت قليل قام مسلحو ميليشيا (قسد) بالهجوم على الموقع المذكور بنيران الرشاشات وقذائف الهاون ما أدى إلى استشهاد عسكريين اثنين أحدهما ضابط".

وأضاف المصدر أن وحدات من الجيش ردت على "مصادر النيران ما أدى إلى إصابة عدد من مسلحي ميليشيا قسد".

المصدر:يونيوز

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