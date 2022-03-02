اتفاق مغربي سوداني على تبادل الخبرات حول سير العدالة

أجرى رئيس النيابة العامة في المغرب مولاي الحسن الداكي، مباحثات مع رئيس القضاء بجمهورية السودان، عبد العزيز فتح الرحمان عابدين محمد، حول تجربة البلدين في مجال استقلال النيابة العامة.

وقدم السيد الداكي لمحة عن المهام والأدوار والاختصاصات التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة منذ استقلالها سنة 2017 عن السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن هذه الاستقلالية لا تمنع من التعاون والتكامل مع باقي السلطات الأخرى في إطار احترام لما ينص عليه الدستور.

من جانبه، ألقى عابدين محمد الضوء على السلطة القضائية في السودان المستقلة أيضا عن السلطة التنفيذية إداريا وماليا، ذلك خلال هذا اللقاء المندرج في إطار الحرص المشترك على تطوير وتعزيز علاقات التعاون القضائي بين الجانبين.

واستعرض، بالمناسبة، عددا من أوجه التعاون التي تجمع البلدين في المجال القضائي، وتشمل على الخصوص، وفق المسؤول السوداني، التدريب ونقل التجارب في ما يتعلق بالقضاء الإداري وأيضا التعليم القضائي.

المصدر:يونيوز