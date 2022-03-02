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الإمام الخامنئي: أوكرانيا وقعت ضحية سياسة إفتعال الأزمات الأمريكية

أكد قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا وقعت ضحية سياسة إفتعال الأزمات الأمريكية.
رمز الخبر: ۶۳۷۹۰
تأريخ النشر: 01 March 2022

وشدد قائد الثورة الإسلامية على ضرورة وقف الحرب في أوكرانيا، منوهاً إلى أن جذور الأزمة في أوكرانيا هي أمريكا، قائلا، لقد وقعت أوكرانيا ضحية سياسة إفتعال الأزمات الأمريكية.
وأضاف، نحن نؤيد وقف الحرب في أوكرانيا، لكن علاج أي أزمة هو معرفة جذورها، وجذر الأزمة في أوكرانيا هو أمريكا وسياسة الغربيين.
وتابع، بالطبع نحن نعارض الحرب والدمار في كل مكان بالعالم. هذا هو كلامنا الثابت، نحن لا نوافق على قتل الناس وتدمير البنية التحتية للشعوب أينما حدث ذلك في العالم.
وأردف قائلاً، لقد أوصلت أمريكا أوكرانيا إلى هذه النقطة. تدخل أمريكا في الشؤون الداخلية لذلك البلد، واقامة التجمعات ضد الحكومات، خلق حركة مخملية، اطلاق ثورة ملونة، مشاركة أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في التجمعات المعارضة، وإزاحة هذه الحكومة وابقاء تلك الحكومة، بالتأكيد ستنتهي إلى هذه الأوضاع.
وفي كلمة بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف، هنأ قائد الثورة الإسلامية، هذا العيد لكافة الأمة الاسلامية وللشعب الايراني العزيز وكافة احرار العالم، وقال إن بعثة النبي الاكرم (ص) تمثل هدية لكافة ابناء البشر، الدين الاسلامي أهدى البشرية أثمن هدية لسعادته .
واضاف الامام الخامنئي: الباري سبحانه وتعالى يدعو البشر للتفكر والتعقل، منوها الى ان بعثة الرسول الاكرم حققت امرا كان يعتبر مستحيلا وهو انه جعل من ابناء الجاهلية امة تتمتع بالفضيلة.
وتابع: الناس في عصر الجاهلية كانت لديهم خصائص وكانوا ظالون ويعانون من فتن نابعة من العصبية والجاهلية، وقال: الرسول الاكرم صنع من هؤلاء الناس امة متحدة.
وأضاف: نحن اليوم يمكننا ان نستلهم العبر من البعثة النبوية التي تمثل بشارة لكافة المسلمين ، مشيرا الى ان الباري تعالى تفضل على الشعب الايراني واهداهم هذه التجربة وهي اجتثاث جذور السلطنة في البلاد.
وأوضح قائد الثورة ان اميركا وبريطانيا والاتحاد السوفياتي السابق دعموا النظام البهلوي، وقال: تحققت الثورة الاسلامية بفضل الله واخرجت الشعب من السكون الى الحركة ووضعت الشعب الايراني في مقدمة انظار العالم.
وأضاف: اهم الشعارات للرسول الاكرم في موضوع البعثة هي مواجهة الجاهلية وفي القران الكريم تم تقبيح الجاهلية، منوها الى ان المراد من هذه الجاهلية هي الاخلاق الرذيلة والسلوكيات العنيفة وقتل الضعفاء والرذيلة وان البعثة واجهت هذه الجاهلية.
وتابع: الرسول الاكرم كافح الجاهلية وان الكثير من تلك الرذائل التي كانت رائجة عادت في العصر التمدن الغربي بشكل ممنهج، وقال: اساس الحياة في التمدن الغربي هي الحرص والطمع
وأضاف: السياسة الرائجة والانظمة الحاكمة كلها في التمييز العنصري وفي خدمة الشركات الغربية الكبرى، وقال، الفوضى الجنسية العجيبة هي التي تحكم العالم اليوم وهي نفس الامور التي كانت في عصر الجاهلية وباتت اليوم ممنهجة.
وتابع: يجب ان نمر على عبر ودروس البعثة الشريفة، يجب مواجهة الجاهلية عبر تقوية الايمان الديني ونشر المجاميع الايمانية المؤمنة في ارجاء العالم، يجب تقوية اسس ودعائم النظام الاسلامي ونوسع انجازاته.
وأضاف الامام الخامنئي: لايمكننا ان ندعي باننا بلغنا اهدافنا امام هذه الاهداف الكبرى ونحن في وسط الطريق وهناك فاصلة تفصلنا مع الاهداف، نحن في مواجهة مثل هذه الجاهلية الحديثة وان النموذج الواضح لهذه الجاهلية الحديثة هي اميركا.
ونوه قائد الثورة الإسلامية إلى أن اميركا هي نظام يروج للاخلاق الرذيلة وان التمييز العنصري يزداد فيها، وقال: لاتوجد دولة بثروة اميركا لكن يموت بعض الناس فيها عندما ترتفع درجات الحرارة وهي نظام يعيش على الازمات التي ينشرها.
وأضاف: الولايات المتحدة الاميركية نظام يقوم على المافيا الاقتصادية والتسلح وصناعة الاسلحة، وقال، في منطقة غرب اسيا انظروا كم خلقت هذه المافيات من الازمات فيها كداعش التي تحتز الرؤوس امام العالم. وتابع، اوكرانيا هي ضحية ومايحدث فيها يرتبط بتلك السياسة.
وأضاف الامام الخامنئي: نحن نعارض الحروب في كافة ارجاء العالم ولانؤيد تدمير البنى التحتية للشعوب وهذا كلامنا الثابت.
وتابع: لماذا تنهب اميركا النفط من سوريا وتنهب المال الوطني لافغانستان وتدعم جرائم الصهاينة وتدافع عنها وعن خلق الازمات؟، وقال: لثمان سنوات عاش الشعب اليمني تحت القصف الظالم وان الغرب دعم التحالف هناك بشكل علني.
ودعا آية الله السيد علي الخامنئي لوقف الحرب في اوكرانيا وان جذور الازمة فيها تعود الى الغرب، وقال، أشير الى عبرتين الاولى هي الدعم واسناد الغرب للبلدان التابعة لها وهو سراب وليس له اي حقيقة.
وأضاف: الرئيس الاوكراني والرئيس الافغاني الفار قالوا بأنهم اعتمدوا على اميركا وهذه العبرة الاولى، الدرس الثاني هو ان الشعب اهم سند وداعم للحكومات واذا ما دخل الشعب فان اوضاع الحكومة الاوكرانية لم تكن بهذا الشكل. وتابع: في فترة الدفاع المقدس شاهدنا ان الشعب هو الذي دخل الساحة رغم ان كل القوى العالمية دعمت صدام.

 

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