جلسة طارئة للبرلمان الأوروبي حول اوكرانيا وميتسولا تؤكد: أوكرانيا ستدخل باب الاتحاد قريبًا

عقد البرلمان الأوروبي جلسة طارئة اليوم الثلاثاء، لبحث العملية العسكرية الروسية المستمرة في اوكرانيا، بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر الفيديو.

وأعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، في بداية الجلسة، أن أوروبا تواجه "تهديدًا وجوديًا جراء حرب روسيا في أوكرانيا".

وقالت ميتسولا إن البرلمان "يرحب بطلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وسوف يعمل على تحقيق هذا الطلب".

وثمنت ميتسولا في كلمتها "بطولة وتضحيات الشعب الأوكراني"، وأدانت "الهجوم الروسي على أوكرانيا".

من جانبه أكد وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا أن الأمن في أوروبا مرهون بنتائج الحرب على أوكرانيا، مشيرا الي أن الهجوم الروسي علينا يحتاج إلى رد عالمي.

بدوره أكد رئيس وزراء إيطاليا أن "تهديد بوتين باستخدام الأسلحة النووية يحتاج لرد قوي".

ولليوم السادس على التوالي، تتواصل العملية العسكرية الروسية التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين فجر الخميس 24 شباط/فبراير بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

المصدر:يونيوز