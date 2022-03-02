وزير الدفاع: المهمة الرئيسية للعملية في أوكرانيا حماية روسيا من تهديد الغرب

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الجيش الروسي سيواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافه، وتتمثل المهمة الرئيسية في حماية روسيا من تهديد عسكري خارجي من الغرب.

وقال شويغو في مؤتمر عبر الفيديو اليوم الثلاثاء: "سيواصل تجمع القوات المسلحة لروسيا الاتحادية إجراء العملية العسكرية الخاصة حتى تتحقق الأهداف المحددة."

وأضاف شويغو: "الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو حماية روسيا من التهديد العسكري الذي تشكله الدول الغربية التي تحاول استخدام الشعب الأوكراني في القتال ضد بلادنا".

وشدّد على أن الجيش الروسي "لا يحتل الأراضي الأوكرانية، يتخذ كل الإجراءات للحفاظ على أرواح المدنيين وسلامتهم".

ووفقًا له، يتم تنفيذ عملية عسكرية خاصة "من أجل حماية سكان دونباس ونزع سلاح أوكرانيا".

وأوضح وزير الدفاع "أود أن أؤكد أن الضربات تنفذ فقط على أهداف عسكرية وبصورة حصرية بأسلحة عالية الدقة".

ولليوم السادس على التوالي، تتواصل العملية العسكرية الروسية التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين فجر الخميس 24 شباط/فبراير بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

المصدر:يونيوز