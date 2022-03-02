أفراد بعثة "الأمن والتعاون في أوروبا" يغادرون لوغانسك ودونيتسك باتجاه روسيا

غادر ممثلو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا صباح اليوم الثلاثاء مكاتبهم في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين متجهين إلى الحدود مع روسيا.

وقال ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لرصد وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، روسلان يعقوبوف، إن جميع المركبات الـ 43 التابعة لبعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تغادر أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف: "تحركت جميع المركبات الصغيرة والمتوسطة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا البالغ عددها 43 من دونيتسك باتجاه الحدود الروسية".

وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن قافلة أخرة مكونة من سيارات البعثة الأوروبية في لوغانسك، غادرت أيضًا متجهة إلى الحدود مع روسيا.

وبحسب مصدر مقرب من البعثة، فإنه من المتوقع أن تصل القافلة إلى مدينة كامينسك شختينسكي بمقاطعة روستوف الروسية.

وفي وقت سابق قالت الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هيلغا شميد، إنها قررت إخراج جميع أعضاء بعثة المنظمة من أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

في اليوم السابق، ذكر المركز التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تقريره اليومي أن فرق المراقبة في دونيتسك ولوغانسك كانت تنتظر الإجلاء عبر روسيا.

ولليوم السادس على التوالي، تتواصل العملية العسكرية الروسية التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين فجر الخميس 24 شباط/فبراير بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

المصدر:يونيوز