محاور دخول القوات الروسية الى العاصمة الاوكرانية كييف

دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الخامس، مع بدء محادثات بين موسكو وكييف وبالتوازي مع تشديد الغرب مواقفه وعقوباته ضد روسيا وزيادة دعمه العسكري لأوكرانيا.

وكثف الجيش الروسي عملياته العسكرية والاقتراب من العاصمة كييف بهدف السيطرة عليها، وتندفع القوات الروسية نحو العاصمة من محاور عدة، وتركزت في ثلاثة محاور أساسية.

في المحور الأول، تركزت العمليات غرب نهر الدنيبر، وتمكنت القوات الروسية التي انطلقت قبل ثلاثة أيام من تشيرنوبيل شمالا بالقرب من الحدود مع بيلاروس، من الوصول الى مدينة هوستوميل وبوث جنوبا، وباتت على مشارف كييف بعدما سيطرت على الخط المحاذي للنهر بعمق 100 كلم وعرض 50 كلم.

وانطلقت عمليات المحور الثاني من ثلاثة اتجاهات، من شرقي النهر بالقرب من مدينة لينيا، شمالا من ريابتسي وشرقا من سدنيف بهدف السيطرة على تشيرنيهيف والتوجه نحو العاصمة كييف.

وفي شمال شرق اوكرانيا تتقدم القوات الروسية من محورين انطلاقا من مدينتي هولكيف وسومي نزولا باتجاه مدن بتوفيل وبروزانا وبروكي لتنضم الى القوات القادمة من مدينة تشيرنيهيف شمالا باتجاه العاصمة الأوكرانية جنوبا.

وجنوبا من جهة خاركيف، انطلقت القوات الروسية بهدف حسم المعركة والوصول الى مدينة نيبروبيتروفيسك لتلتقي بالقوات القادمة من دونتيسك ولوهانسك لتتابع تقدمها وتلتقي بالقوات القادمة من الشمال، حيث ستتمكن فيما بعد من وصل مدينة ماريبول الساحلية مع باقي المناطق، وصولا الى مدينة بيريديانسك بالقرب من كييف، حينها تكون القوات الروسية قد أكملت ربط المناطق الساحلية بجزيرة القرم بإقليم دونباس. ويصبح حينها بحر ازوف بحرا روسيا بالكامل.

وتشهد مدينة كييف اشتبكات عنيفة، وتفتقر الى الوقود، وتعطل فيها قطاع النقل العام وأقفلت الصيدليات ومحلات المواد الغذائية أبوابها، وباتت المدينة مشلولة تماما. وطلبت روسيا اليوم من المدنيين مغادرة العاصمة من الأحياء الجنوبية عبر ممرات آمنة تؤدي الى مدينة فاسكوليف جنوبا.

كما غادر أكثر من نصف مليون أوكراني بلاده، وفقًا للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، وقطع أكثر من 200 ألف لاجئ الحدود نحو بولندا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، ولقي 352 مدنيا حتفهم منذ بدء العملية العسكرية الخميس الفائت.

وفي وقت سابق أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة. وقال بوتين: "الغرب لا يتخذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولون بحلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا".

المصدر:يونيوز