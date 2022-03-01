مندوب اوكرانيا: الشعب الأوكراني في المدن والقرى يعيش في الملاجئ و"روسيا متعطشة للدماء"

قال مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن سيرغي كيسليتسيا، اليوم الأحد، إن الشعب الأوكراني في المدن والقرى يعيش في الملاجئ، بسبب خوفهم من القصف الروسي الذي يستهدف المدنيين في الشوارع، واصفًا روسيا بأنها "متعطشة للدماء".

قال مندوب أوكرانيا فى الأمم المتحدة، سيرغي كيسليتسيا، إن الشعب الأوكراني في المدن والقرى يعيش في الملاجئ، مشيرًا الى أن روسيا تفشل في أوكرانيا.

وأضاف كيسليتسيا في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن مساء اليوم الاحد، أن فشل روسيا جعلها تقصف مناطق سكنية فى أوكرانيا، موضحًا أن الابتزاز النووي الروسي يشكل خطرًا كبيرًا.

وتابع قائلاً إن المناطق المدنية في أوكرانيا تعاني، لافتًا إلى أن خسائر روسيا بلغت أكثر من 4 آلاف جندى، وقال إن روسيا فقدت أكثر من 4300 جندي من قواتها حتى الآن.

وذكر أن روسيا تستخدم في العملية العسكرية كل أنواع الأسلحة الثقيلة، لافتًا إلى أن 16 طفل سقطوا قتلى، فيما أكثر من 350 ألف طفل حيل بينهم وبين الذهاب لمدارسهم.

وتبنى مجلس الأمن الدولي الأحد قرارًا، بناء على طلب الدول الغربية، يدعو إلى عقد “جلسة طارئة” الاثنين للجمعية العامة للأمم المتحدة ليتخذ اعضاؤها الــ193 موقفًا حيال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأيدت القرار الذي طرحته الولايات المتحدة والبانيا، 11 دولة في حين صوتت روسيا ضده وامتنعت الإمارات العربية المتحدة والصين والهند عن التصويت. ولا يجيز نظام الامم المتحدة اللجوء الى حق النقض (فيتو) في حال كهذه.

وتواصل القوات الروسية لليوم الرابع على التوالي عمليتها الخاصة التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد روسيا مع التركيز على قطاعها المالي.

المصدر:يونيوز