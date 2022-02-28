زيلينسكي يكشف نتائج المحادثات مع لوكاشينكو حول المفاوضات مع روسيا

كشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، نتائج محادثاته مع الرئيس البيلاروسي، أليكسندر لوكاشينكو، حول المحادثات مع روسيا، والتي أتت بناء على مناشدات سابقة من زيلينسكي نفسه.

وقال زيلينسكي: "اتفقنا على أن يجتمع الوفد الأوكراني مع الوفد الروسي دون شروط مسبقة على الحدود الأوكرانية البيلاروسية، بالقرب من نهر بريبيات".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "تولى ألكسندر لوكاشينكو مسؤولية ضمان بقاء جميع الطائرات والمروحيات والصواريخ المتمركزة على الأراضي البيلاروسية على الأرض في أثناء سفر الوفد الأوكراني ومحادثاته وعودته".

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف قال في وقت سابق اليوم الأحد، إنه تم اختيار غوميل البيلاروسية كمكان للمفاوضات مع الجانب الأوكراني من قبل كييف، مشيرا إلى أن العملية العسكرية التي ينفذها الجيش الروسي لن تتوقف أثناء المحادثات.

بدوره، أكد رئيس الوفد الروسي إلى بيلاروس للتفاوض مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي،اليوم الأحد، أن كييف وافقت على لقاء الوفد الروسي في بيلاروس وأن وفد موسكو في طريقه إلى مكان انعقاد المفاوضات، وذلك بعد رفض سابق لكييف.

ومن المتوقع ان تعقد المفاوضات في مدينة غوميل على الحدود البيلاروسية الأوكرانية، وفقا لما نشرته وكالة "بيلتا" الرسمية في بيلاروس.

وتواصل القوات الروسية لليوم الرابع على التوالي عمليتها الخاصة التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد روسيا مع التركيز على قطاعها المالي.

المصدر:يونيوز