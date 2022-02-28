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بوتين يوجه نداء لقوات العملية الخاصة في أوكرانيا بمناسبة عيدهم المهني

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهنئا عناصر قوات العمليات الخاصة والمحاربين القدامى بعيدهم المهني الذي يصادف اليوم الأحد إن هذه القوات نفذت دائما بشرف واجبها العسكري لحماية الوطن ومواطنيه.
رمز الخبر: ۶۳۶۸۶
تأريخ النشر: 27 February 2022

وأضاف الرئيس بوتين: "لقد أثبتتم مرات كثيرة على أرض الواقع، أنكم على استعداد للعمل بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والوضوح في أي ظروف صعبة، من أجل تنفيذ أصعب المهام وأكثرها مسؤولية، والوفاء دائما بواجبكم العسكري بشرف لحماية الوطن والمواطنين، ولضمان المصالح الوطنية لروسيا".

ووفقا للرئيس بوتين، "ترسخت التقاليد البطولية للقوات الخاصة في تاريخ جيشنا على مدى قرون عديدة، وتعززت وترسخت خلال الحرب الوطنية العظمى واستمرت وتوطدت في أفغانستان وفي العديد من النقاط الساخنة، أثناء تصفية العصابات الإرهابية في شمال القوقاز وسوريا".

وأشار بوتين إلى أنه في الوقت الحاضر، عندما تتغير طبيعة النزاعات العسكرية الحديثة بشكل ديناميكي، "من المهم أن يقوم جنود وضباط وقادة قوات العمليات الخاصة بتحسين مستوى المهارات المهنية باستمرار، والإعداد القتالي، وإتقان التعامل مع أحدث نماذج الأسلحة والمعدات الحربية، وطبعا تطبيق خلال الممارسة العملية واستخدام الإنجازات المتقدمة للعلوم العسكرية، والتقدم على العدو المفترض في كل شيء".

المصدر:يونيوز

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